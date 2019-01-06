Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею

Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков. Однако не обошлось без инцидента: в видео мелькают флаги всех стран, чьи сборные участвовали в МЧМ-2019 - за исключением российского.

Ролик опубликован в официальном Twitter чемпионата мира. Лейтмотивом 20-секундной записи является слово "представлять" на языках стран-участниц ЧМ. Надпись на русском языке тоже появилась - правда, рядом с флагом Казахстана, где наш язык является официальным.

Сборная России минувшей ночью завоевала "бронзу" молодежного первенства, в матче за третье место победив Швейцарию со счетом 5:2. Победителями турнира стали финны, в финале обыгравшие американцев 3:2.

Пренебрежение российским флагом тем более непонятно, что наша команда не только вошла в тройку сильнейших, но также и тем, что двое россиян были включены в символическую сборную турнира, а наш вратарь Петр Кочетков признан лучшим игроком МЧМ в своем амплуа. Видимо, канадские организаторы чемпионата не простили нашей команде победу над сборной Канады в заключительном матче группового этапа. После этой неудачи "кленовые листья" в первом раунде плей-офф уступили в овертайме 1:2 будущим чемпионам финнам, впервые за всю историю выступления на домашних молодежных чемпионатах мира оставшись без медалей.