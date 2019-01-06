Россияне выиграли "бронзу" молодежного чемпионата мира

Сборная России по хоккею завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира (среди игроков не старше 20 лет), проходящем в канадском Ванкувере. В утешительном финале турнира команда Валерия Брагина переиграла сборную Швейцарии - 5:2.

За всю историю встреч на молодежных чемпионатах мира российская сборная уступила швейцарской лишь раз. Было это в четвертьфинале ЧМ-2010, где дело закончилось сенсационным поражением в овертайме.

Впрочем, 14 побед тот единственный конфуз явно перевешивают. Да и матч на нынешнем турнире в рамках группового этапа, где россияне выиграли (7:4), подтверждал - команда Валерия Брагина классом точно выше. Осталось только еще раз доказать это на площадке.

В таких "утешительных финалах" ключевым часто становится даже не мастерство, а настрой. И здесь чуть предпочтительнее выглядели как раз швейцарцы. Они накануне в одну калитку проиграли финнам (1:6) и, строго говоря, сам факт их попадания в четверку сильнейших уже стал большой сенсацией.

Так что соперник был раскрепощен. В то время как российские хоккеисты едва ли могли полностью отбросить эмоции после обидной неудачи в полуфинале с американцами, где им не хватило совсем чуть-чуть. И Валерию Брагину наверняка стоило трудов объяснить команде, что "бронза" - тоже очень важно.

К слову, эта награда для нашей "молодежки", можно сказать, самая любимая. Из десяти последних чемпионатов ровно в половине Россия занимала как раз третье место. И эту стабильность очень хотелось бы сохранить.

Первый период большой тревоги не вызвал. Слепец открыл счет уже на пятой минуте благодаря индивидуальному мастерству. Внимательные наблюдатели, правда, поспешили обнаружить у российского форварда офсайд во время приема шайбы, но у судейской бригады данный момент никаких вопросов не вызвал. На 14-й минуте Шашков преимущество парней в красной форме удвоил и, казалось, дело идет к комфортной победе (2:0) к первому перерыву.

А вот дальше произошло неприятное. Швейцарцы вышли из раздевалки заряженными на борьбу и довольно оперативно создали нашей команде серьезные проблемы. Контратака на 25-й минуте закончилась точным броском Нуссбаумера, оставленного защитниками на пятачке - 2:1. Почувствовав кураж, сборная Швейцарии продолжила доминировать.

И тут очень вовремя выстрелил капитан российской сборной Клим Костин - на 33-й минуте он броском со средней дистанции вернул преимущество в две шайбы. Забив гол, Костин не удержался от довольно провокационного жеста в адрес канадской публики, откровенно болевшей за Швейцарию - он демонстративно заткнул уши, прокатившись мимо трибун.

Напомним, что днем ранее Клим был очень расстроен после поражения от США и позволил себе выругаться после церемонии награждении. К чести нападающего, он оперативно извинился за свое поведение перед болельщиками в соцсетях. Но, очевидно, над выдержкой этому чрезвычайно талантливому хоккеисту еще предстоит поработать. Особенно, если он планирует попробовать свои силы в НХЛ.

Ну а швейцарцев гол Костина не надломил. Уже через три минуты они воспользовались провалом российской обороны. И, если на первые два убийственных броска Кочетков среагировал, то Брюшвайлер отправлял шайбу в уже пустые ворота - 3:2. С таким счетом команды отправились на перерыв, и нашим хоккеистам за эти 15 минут было о чем подумать.

Следующая шайба была заброшена на 47-й минуте, и получилась она очень красивой. Слепец сделал перехват в средней зоне, мгновенно ушел от двух соперников и аккуратно бросил точно в "домик" швейцарскому вратарю - 4:2. Доиграть матч спокойно не получилось. Почти половину оставшегося времени, а точнее шесть минут, россияне провели в меньшинстве.

Но Петр Кочетков в трудный момент выручил. А Слепец за две минуты до сирены броском в уже пустые ворота - швейцарцы заменили голкипера на шестого полевого - оформил хет-трик и установил окончательный счет матча - 5:2. Российская сборная выигрывает "бронзу", которая стала для нее уже девятой в постсоветскую эпоху. Ну а чемпионское звание чуть позже разыграют сборные США и Финляндии.