Патриарх Кирилл возглавил Рождественскую службу в Храме Христа Спасителя

7 января православные отмечают Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи праздник христиан. Глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в главном соборе Москвы - Храме Христа Спасителя, где к началу ночного богослужения собралось несколько тысяч верующих.

Люди стекались к главному собору заранее, верующих не остановил даже мороз. Сегодня ночью в Москве -12°C. Среди пришедших на Рождественскую службу в Храм Христа Спасителя были простые москвичи, гости столицы, дети-сироты, учащиеся воскресной школы, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, другие высокопоставленные представители власти.

Во время праздничного богослужения прозвучали слова Рождественского послания Патриарха Кирилла ко "всем верным чадам Русской Православной Церкви", которое Патриарх заканчивает такими словами: "Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру велию благочестия тайну, несли людям утешение и благословенный мир Христов".

Пришедшие на Рождество в Храм Христа Спасителя или те, кто следит за трансляцией богослужения, могли увидеть невероятно почитаемого в России и за ее пределами схиархимандрита Илия - духовника Оптиной пустыни, который тоже сегодня принял участие в богослужении в главном храме Москвы.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы "Первый", "Россия 1", прямая трансляция с сурдопереводом из Храма Христа Спасителя будет осуществляться в эфире и на сайте телеканала "Спас".