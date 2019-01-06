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06.01.2019 23:46
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл возглавил Рождественскую службу в Храме Христа Спасителя

Текст: Мария Городова
Фото: Александр Корольков
7 января православные отмечают Рождество Христово - второй по значимости после Пасхи праздник христиан. Глава Русской Православной Церкви Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в главном соборе Москвы - Храме Христа Спасителя, где к началу ночного богослужения собралось несколько тысяч верующих.

Люди стекались к главному собору заранее, верующих не остановил даже мороз. Сегодня ночью в Москве -12°C. Среди пришедших на Рождественскую службу в Храм Христа Спасителя были простые москвичи, гости столицы, дети-сироты, учащиеся воскресной школы, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, другие высокопоставленные представители власти.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
"РГ" публикует Рождественское послание патриарха Кирилла

Во время праздничного богослужения прозвучали слова Рождественского послания Патриарха Кирилла ко "всем верным чадам Русской Православной Церкви", которое Патриарх заканчивает такими словами: "Господь да вдохновляет всех нас на многотрудном пути христианской жизни, дабы и впредь укреплялась в нас вера, не иссякала надежда и возрастала любовь; дабы, входя в торжество светлого рождественского праздника, мы неуклонно возвещали миру велию благочестия тайну, несли людям утешение и благословенный мир Христов".

Пришедшие на Рождество в Храм Христа Спасителя или те, кто следит за трансляцией богослужения, могли увидеть невероятно почитаемого в России и за ее пределами схиархимандрита Илия - духовника Оптиной пустыни, который тоже сегодня принял участие в богослужении в главном храме Москвы.

Богослужение в храме Христа Спасителя в прямом эфире транслируют телеканалы "Первый", "Россия 1", прямая трансляция с сурдопереводом из Храма Христа Спасителя будет осуществляться в эфире и на сайте телеканала "Спас".

Общество Религия Празднование Православного Рождества РГ-Фото
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