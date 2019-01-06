Пилоты РФ и РБ готовятся к старту легендарного ралли-марафона "Дакар"

Когда в России звон колоколов возвестит о наступлении Рождества, по другую сторону полушария, где время на восемь часов отстает от московского, на перуанском побережье Тихого океана в столичном районе Магдалена-дель-Мар начнется 6 января церемония торжественного старта авторалли "Дакар-2019". А уже на следующий день участники состязания отправятся из Лимы в Писко на 84-километровый прологовый спецучасток.

За "Золотого бедуина" в наступившем году будут сражаться более полутысячи гонщиков в пяти категориях. Борьба за лидерство на турнире никогда не была легкой, признаются эксперты, но на этот раз его градус значительно повышает не только тропическая жара, но и бесконечные золотистые дюны страны, которые будут ежедневно сопровождать экстремальных пилотов.

"100% Перу, 70% песка" - такой девиз предложили организаторы гонщикам 41-го легендарного марафона, впервые стартовавшего по маршруту Париж-Дакар в 1978 году по инициативе французского мотогонщика Тьерри Сабина. Мотивация у спортсмена появилась после своего счастливого спасения в Ливийской пустыне, где после трехдневного одиночества он был обнаружен местными туарегами. Правда, прошло уже одиннадцать лет, как организаторы заменили африканские трассы на не менее сокрушительные маршруты Южной Америки.

Всего на старты "Дакара" заявились 334 экипажа из 61 страны: 167 мотоциклов/квадроциклов, 126 внедорожников/багги и 41 грузовик. Новое руководство престижного соревнования, штаб которого разместился на территории военной авиабазы Лас-Пальмас, позиционирует его как абсолютно оригинальную гонку, акцентируя внимание на специфику укороченного маршрута, который в основной своей части проложен по пустынным районам Перу.

Организаторы полагают, что трасса будет завязана на навыки ориентирования и управления транспортным средством, а "не на борьбу со стихией и преодоление природы". А кроме того, за счет упрощения маршрута и снижения общей стоимости участия новый "Дакар" оказался значительно привлекательнее и для любителей, которые ушли из марафона из-за его невероятной сложности.

Экспертное сообщество еще до старта достаточно оптимистично оценило шансы российских мастеров. Прежде всего, конечно, "держим кулаки" за прославленных гонщиков из Казани. В категории грузовиков, как уже сообщал "СОЮЗ", выступят четыре экипажа "КАМАЗ-мастер" - Эдуарда Николаева, Айрата Мардеева, Дмитрия Сотникова и Андрея Каргинова.

Стоит напомнить, что в прошлом году победу в зачете грузовиков одержал именно экипаж Николаева, а всего команды из Казани пятнадцать раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета. Правда, конкуренция у камазовцев будет на этот раз особенно напряженная. Во-первых, пропустившая прошлогодний "Дакар" команда голландца Жерара де Роя возвращается в гонку в составе четырех грузовиков. Не ниже планка профессиональных ожиданий и у аргентинца Федерико Виллагра. Кроме того, за майку лидера готовы бороться экипажи команды Renault во главе с Мартином Ван Ден Бринком. Традиционно сильным будет состав у чешских команд Tatra Instaforex Loprais Team (лидер команды Алеш Лопрайс) и Tatra Buggyra Racing (лидер команды Мартин Коломы).

Но самая интригующая деталь состоит в том, что предстоит борьба и среди команд Союзного государства. О своих амбициях на победу в гонке заявила и белорусская дружина "МАЗ-СПОРТавто". В состав ее трех экипажей вошли пилот Сергей Вязович (штурман Павел Гаранин, механик Андрей Жигулин), пилот Алексей Вишневский (штурман Максим Новиков, механик Андрей Невярович) и пилот Александр Васильев (штурман Дмитрий Вихренко, механик Антон Запорощенко). На предыдущем "Дакаре" именно экипаж Сергея Вязовича занял второе место в зачете грузовиков, а на гонке Turkmen Desert Race спортсмены завоевали чемпионский титул.

А в классе внедорожников за победу будут бороться на Toyota Hilux Владимир Васильев и Константин Жильцов. Кстати, победитель состязания 2017 года в категории квадроциклов Сергей Карякин на этот раз выступает в новой для себя категории - багги. Команда россиянина Snag Racing подготовила сразу два мотовездехода для участия в гонке. По словам гонщика, он решил сменить класс из соображений безопасности.

Карякин имеет достаточно большой опыт выступлений на багги. Год назад он стал четвертым в абсолютном зачете "Шелкового пути", завоевал титул в российской внедорожной квадросерии Can-Am X Race, а также победил в классе мотовездеходов на Ралли Марокко. В нынешней гонке на багги примут участие 33 экипажа против одиннадцати в прошлом году, поэтому "легкой жизни" спортсмену не предрекают. Принципиальным для него будет противостояние с чилийцем Игнасио Касале, с которым он последние годы боролся за победу в классе квадроциклов.

Впервые в истории в самом сложном зачете - Original by Motul - примет участие российская мотогонщица, атлет Toyota team Russia Анастасия Нифонтова, которая отважилась выступать без технической поддержки.

Как и в предыдущие годы, сообщает портал "КАМАЗ-мастер", маршрут гонки включает в себя марафонский этап (4 и 5 день гонки). Уже 10 января участников автомобильной и грузовой категорий ждет бивуак в Такне, а мотоциклисты и квадроциклисты разместятся в бивуаке Мокегуа, где экипажам придется обойтись без помощи механиков.

А пока, сообщают источники в Перу, среди участников международного торжества автопрома ощущается предвкушение большого спортивного приключения. Ведь до старта остается всего несколько часов.