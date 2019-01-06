Почему не стоит мыть автомобиль зимой

Информационным поводом к написанию статьи стал визит на мойку самообслуживания накануне новогодних праздников нашего коллеги. Рассчитывая быстро помыть машину, чтобы сэкономить время, он не учел важный фактор - достаточно сильный "минус за бортом". Конкретнее говоря, когда наш сотрудник заехал на своем автомобиле под навес (речь идет именно о мойке на открытом воздухе, а не в закрытом боксе), на термометре было минус 12 градусов.

Потратив 300 рублей и 12 минут на приведение машины в должный вид (цена за мойку с применением пены составляла 100 рублей за 4 минуты), наш товарищ обнаружил, что его автомобиль, во-первых, не идеально чист (остались грязевые разводы на колесных дисках и бортах), во-вторых, вся эта "красота" моментально покрылась ледяной пленкой. Итог - результат максимум на "троечку" и не слишком хорошее настроение.

Можно ли было получить лучший результат? В теории - да. Но для этого нужно было как минимум найти локацию, где машины моют в закрытом боксе и долить на кузов собственный автошампунь (не секрет, что на многих мойках пенный состав нередко делают жиденьким в целях экономии). Кроме того, как признался коллега, он мыл машину холодной водой (межу тем, на многих мойках самообслуживания есть опция в виде мытья теплой водой), а, кроме того, не протер автомобиль сразу после мытья. Хотя он вполне мог бы протереть машину опять-таки своей тряпкой или губкой, уделив особое внимание дверным проемам и резиновым уплотнителям.

В любом случае, алгоритм мойки на точках самообслуживания должен быть следующим. Сначала обдайте машину теплой водой, смывая воду сверху вниз, иначе говоря, направляя пистолет от крыши к капоту и багажнику, затем к бортам и колесам. Хороший результат может дать также финальный этап нанесения горячего воска. В теории применение раствора обеспечивает более быстрое высушивание лакокрасочной поверхности кузова и минимизирует пятна и разводы.

Есть и еще одна полезная опция - так называемая финальная мойка. Речь об обмыве машины специальной деминерализованной водой (осмос), в которой содержатся вещества, способствующие быстрому высыханию поверхности кузова. Выберете такой вариант, и вам не потребуется даже натирать кузов досуха тряпкой или губкой. Кроме того, после применения осмотической водой на кузове после высыхания не останется белых разводов.

Помните также о том, что после зимней мойки будет крайне полезны обработать петли, проемы дверей и резиновые уплотнители, а также личинки замков водовытесняющим аэрозолем (подойдет в том числе и WD-40). Если же на мойке есть аппарат для подачи сжатого воздуха, следует хорошо продуть замочные скважины, ручки дверей, проемы и уплотнители, устранив остатки воды.

Не лишним будет также после мойки запустить мотор, включить печку и открыть двери на несколько минут. Таким способом вы удалите лишнюю влагу с салона машины и минимизируете запотевание стекол. Не забывайте также поднять щетки стеклоочистители, чтобы они не примерзли к стеклу. Еще одна спасительная опция - заехать на подземную стоянку ближайшего супермаркета, чтобы окончательно высушить кузов.

Однако пример нашего коллеги показал, что все вышесказанное - во многом голая теория. Фактически, даже с использованием собственного автошампуня, подачей теплой воды, воскования и финальной протирки кузова вы рискуете превратить ваш автомобиль в ледяную скульптуру.

Есть и еще один неприятный аспект - как бы вы ни старались, имеется шанс испачкаться и намокнуть. Одно неосторожное движение, и брызги воды от моечного пистолета, а того пуще - пены - окажутся у вас на одежде и на обуви. Это особенно неприятно в зимний период, когда вода моментально превращается на морозе в ледяную корку.

Наконец, самое интересное, что такая мойка самообслуживания оказывается на поверку еще и не очень дешевой. Мало того, что вы моете автомобиль сами (читай исключаете оплату труда мойщика), поскольку вас не устраивает результат, вы доплачиваете за новые и новые минуты мытья, в итоге затраты на мойку самообслуживания зимой легко могут вырасти до 500 рублей.

В то же время существует так называемая техническая мойка (смыв грязи без пены). Она обойдется на большинстве классических автомоек в 100 - 150 рублей при сопоставимом результате по чистоте кузова и сухой машине, а стандартная мойка (с покрытием кузова пеной и протиранием кузова) на окраинах Москвы "встанет" не более чем в 500 рублей.

И, тем не менее, мойки самообслуживания не теряют популярности даже в зимнее время. Как видно, наши соотечественники очень хотят "обмануть систему" - помыться "дешево и сердито", минимизировать общение с мойщиками, да и просто убить время, отвлечься от дел, сменить обстановку.