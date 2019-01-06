РАН: Проект России и США по изучению Венеры оказался под угрозой срыва

Эксперты считают, что если запланированный на февраль визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США не состоится из-за отзыва американской стороной приглашения, то это, в частности, может привести к срыву совместной миссии двух стран на Венеру.

Так, заместитель Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый пояснил: речь идет о проекте изучения второй планеты Солнечной системы, который предполагает создание посадочной станции (обязанность лежит на России), а также комплекса исследований и малого космического аппарата (доля США в проекте). Старт миссии запланирован на 2026-2027 годы. По его словам, в 2014 году стороны приняли решение поддерживать эту работу в течение следующих пяти лет.

"Эти пять лет уже фактически прошли, сейчас есть развилка: либо работа продолжается, либо эта миссия остается бумажным исследованием. Критическая точка должна наступить весной этого года, поэтому встреча Дмитрия Олеговича с (директором NASA Джимом) Брайденстайном была в этом плане очень важна", - цитирует Льва Зеленого ТАСС.

Объединенная группа по изучению Венеры была сформирована в 2013 году. В 2014 году работа над проектом была приостановлена, в 2015 вновь возобновлена. Ожидалось, что к концу 2018 года будет окончена совместная проработка проекта.

Как рассказывают специалисты, научная программа проекта предполагает, в частности, изучение строения минералогического, химического, элементного состава поверхности Венеры. Ученых интересуют процессы взаимодействия атмосферы и поверхности (степени окисления поверхности), электромагнитная и сейсмическая активность, а также многие другие свойства планеты.

Раньше сообщалось, что автоматическая межпланетная станция должна включать как минимум орбитальный и посадочный аппараты. При этом посадочный аппарат должен проработать на спуске и на поверхности Венеры не менее трех часов. Конструкция посадочного аппарата будет базироваться на проверенных решениях, апробированных в ходе проектов серии "Венера" и "ВЕГА". А вот орбитальный аппарат будет включать задел, полученный при разработке космического аппарата "Луна-Ресурс". Он должен работать на орбите Венеры как минимум три года.

Рассматривался вариант, что в составе межпланетной станции будет субспутник массой до 120 кг и аэростатные зонды различной конструкции для работы на высоте 50-55 км в атмосфере Венеры. Ученым предстоит оценить участки поверхности планеты, представляющие интерес для исследователей, и определить место посадки.

Проект "Венера Д" предназначен для длительных исследований этой планеты. Главная цель - продолжение фундаментальных исследований Венеры, активно проводившихся в 60-80-е годы и в начале девяностых советскими и американскими миссиями. За эти годы был получен большой объем данных, касающихся строения и состава атмосферы, облачного слоя, скоростей ветра, состава поверхности. Однако многие вопросы остались нерешенными.

"Венера-Д" - качественно новый шаг в научном исследовании одной из самых интересных планет. Время полета к планете займет около пяти месяцев.

Справка "РГ"

Первый космический аппарат, запущенный к Венере, - советский космический корабль Венера-1. Он стартовал 12 февраля 1961 года. К сожалению, ученые потеряли связь с космическим кораблем 17 февраля. Специалисты не смогли сделать коррекцию курса, для того, чтобы направить его ближе к планете, так что Венера-1, вероятно, прошел в 100 000 км от планеты 19 мая. Общее время полета 97 дней.

Первый успешный полет на Венеру совершила американская станция Маринер-2. Этот космический аппарат был запущен 8 августа 1962 года и сделал успешный пролет планеты 14 декабря 1962 года. На полет ушло 110 дней.

Самый последний корабль, запущенный к планете, был "Венера Экспресс" Европейского космического агентства (ЕКА). Он был запущен 9 ноября 2005 года и долетел до нее за 153 дня.