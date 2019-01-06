Редкий суперкар Lada Revolution продают за 1,5 млн рублей

В Сети появилось любопытное объявление о продаже спортпрототипа Lada Revolution. Это автомобиль 2006 года выпуска. Перед ведущей задней осью размещен 1,6-литровый бензиновый мотор ВАЗ-21086-29 мощностью 165 л.с., работающий в связке с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач ТМС 745.

В объявлении уточняется, что автомобиль изготовлен ООО Lada Sport (дочернее предприятие АвтоВАЗа) и имеет номер кузова 000005. Тормозная система с вентилируемыми дисками спереди и сзади оснащена спортивными механизмами AP Racing. Маркировка покрышек, смонтированных на легкосплавные диски, - 210/620R17. Снаряженная масса составляет лишь 670 кг. Как уточняет продавец, автомобиль полностью отреставрирован и готов к соревнованиям, все узлы и агрегаты оригинальные. Пробег составляет лишь 2 000 км.

Напомним, что Lada Revolution - это концепт гоночного родстера, представленный АвтоВАЗом на Парижском автосалоне в 2003 году, а затем осенью того же года - на Франкфуртском моторшоу. Кроме версии с базовым 165-сильным двигателем, предлагалось также исполнение "SuperSport", где с того же агрегата было снято уже 215 л.с.

На разгон до "сотни" у такого автомобиля уходило 6,5 секунды, а максимальная скорость составляла 260 км/ч. Летом 2005 года спорткар модернизировали. Были доработаны дизайн и подвеска, появились новый аэродинамический диффузор и улучшенная система охлаждения двигателя. Несмотря на статус прототипа, вазовский болид имел различные модификации, которые принимали участие в национальной гоночной серии АвтоВАЗ (НГСА), проводившейся в России в 2004-2008 годах. Из-за разразившегося в 2008-м кризиса проект Lada Revolution был закрыт, так как актуальность приобрели более доступные кольцевые машины.

Всего было собрано несколько десятков Lada Revolution. К настоящему времени на ходу остаются порядка десяти экземпляров. Самарский продавец просит за вышеописанный болид весомые 1,55 млн рублей.