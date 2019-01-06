Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Digital Русское оружие Автопарк Кинократия 25 лет РГ
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Почему не стоит мыть автомобиль зимой 18:09
Видео: Дольф Лундгрен "прокачал" отряд экскаваторов-новобранцев 17:54
Что будет, если машину с наполненным водой двигателем оставить на морозе 17:15
Названы главные новинки российского авторынка в 2019 году 05.01.2019
06.01.2019 19:47
Рубрика: Российский автопром

Редкий суперкар Lada Revolution продают за 1,5 млн рублей

Текст: Борис Захаров
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости Lada Revolution. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
Lada Revolution. Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

В Сети появилось любопытное объявление о продаже спортпрототипа Lada Revolution. Это автомобиль 2006 года выпуска. Перед ведущей задней осью размещен 1,6-литровый бензиновый мотор ВАЗ-21086-29 мощностью 165 л.с., работающий в связке с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач ТМС 745.

В объявлении уточняется, что автомобиль изготовлен ООО Lada Sport (дочернее предприятие АвтоВАЗа) и имеет номер кузова 000005. Тормозная система с вентилируемыми дисками спереди и сзади оснащена спортивными механизмами AP Racing. Маркировка покрышек, смонтированных на легкосплавные диски, - 210/620R17. Снаряженная масса составляет лишь 670 кг. Как уточняет продавец, автомобиль полностью отреставрирован и готов к соревнованиям, все узлы и агрегаты оригинальные. Пробег составляет лишь 2 000 км.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Lada Priora за 200 000 рублей: стоит ли покупать

Напомним, что Lada Revolution - это концепт гоночного родстера, представленный АвтоВАЗом на Парижском автосалоне в 2003 году, а затем осенью того же года - на Франкфуртском моторшоу. Кроме версии с базовым 165-сильным двигателем, предлагалось также исполнение "SuperSport", где с того же агрегата было снято уже 215 л.с.

На разгон до "сотни" у такого автомобиля уходило 6,5 секунды, а максимальная скорость составляла 260 км/ч. Летом 2005 года спорткар модернизировали. Были доработаны дизайн и подвеска, появились новый аэродинамический диффузор и улучшенная система охлаждения двигателя. Несмотря на статус прототипа, вазовский болид имел различные модификации, которые принимали участие в национальной гоночной серии АвтоВАЗ (НГСА), проводившейся в России в 2004-2008 годах. Из-за разразившегося в 2008-м кризиса проект Lada Revolution был закрыт, так как актуальность приобрели более доступные кольцевые машины.

Всего было собрано несколько десятков Lada Revolution. К настоящему времени на ходу остаются порядка десяти экземпляров. Самарский продавец просит за вышеописанный болид весомые 1,55 млн рублей.

АвтоВАЗ отказался от создания "заряженной" Lada Xray
Чем удивил АвтоВАЗ в 2018 году
#Lada