Организаторы лотереи потеряли выигравшего 500 млн петербуржца

Выигравший полмиллиарда рублей петербуржец до сих пор не вышел на связь с организаторами лотереи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-распространителя государственных лотерей.

В новогоднем тираже крупный приз в размере 500 миллионов рублей также выиграл билет, купленный в Свердловской области. Его обладатель тоже до сих пор не заявил о себе.

Организаторы лотереи выдвигают две версии. Во-первых, победители могут находиться в шоковом состоянии из-за свалившегося на них богатства. По оценкам организаторов лотерей, обладатели крупных выигрышей редко выходят на связь сразу, обычно проходит неделя или две прежде чем люди обращаются за призом.

Во-вторых, устроители не исключают, что обладатели выигрышных билетов до сих пор их не проверили и не знают о крупном призе.