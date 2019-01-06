Организаторы лотереи потеряли выигравшего 500 млн петербуржца

Новости

В Москве и Подмосковье покажут детские кукольные спектакли 17:35
Организаторы лотереи потеряли выигрывшего 500 млн петербуржца 17:27
Три улицы в Москве перекроют из-за проведения рождественских служб 17:22
Американский военный корабль идет в Черное море 17:21
Что будет, если машину с наполненным водой двигателем оставить на морозе 17:15
Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола 16:50
Сотрудник корейской разведки покончил с собой 16:23
Каноническая УПЦ не будет проводить службы с ПЦУ 16:04
Пилоты РФ и РБ готовятся к старту легендарного ралли-марафона "Дакар" 15:53
Медведев проиграл в финале турнира ATP в Брисбене 15:23
Мун Чжэ Ин проведет новогоднюю пресс-конференцию 15:03
Памятник погибшим в Магнитогорске создадут по проектам жителей 15:00
Движение на улицах Москвы ограничат после новогодних праздников 14:53
Ракетчиков в Крыму подняли по тревоге 14:33
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова 14:31
В Ялте москвич спас тонущего в море мальчика 14:25
МЧС опровергло разрушение олимпийской набережной в Сочи 14:04
Главу "новой церкви" Украины Епифания пока никто не поздравил 13:50
Мороз до 15 градусов ожидается в Москве в ночь на Рождество 13:29
Экстремисты из "Правого сектора" начинают блокаду православных храмов 13:23
Шесть граждан Азербайджана пострадали в ДТП на Ставрополье 13:20
В Воронежской области создана особая экономическая зона 13:17
Центр художественной гимнастики откроют в "Лужниках" в 2019 году 13:09
Патриарх Ириней: Передача томоса легализует и расширит раскол на Украине 12:57
Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 6 января
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
06.01.2019 17:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Организаторы лотереи потеряли выигравшего 500 млн петербуржца

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выигравший полмиллиарда рублей петербуржец до сих пор не вышел на связь с организаторами лотереи, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании-распространителя государственных лотерей.

В торговых сетях Архангельска стали изымать лотерейные автоматы

В новогоднем тираже крупный приз в размере 500 миллионов рублей также выиграл билет, купленный в Свердловской области. Его обладатель тоже до сих пор не заявил о себе.

Организаторы лотереи выдвигают две версии. Во-первых, победители могут находиться в шоковом состоянии из-за свалившегося на них богатства. По оценкам организаторов лотерей, обладатели крупных выигрышей редко выходят на связь сразу, обычно проходит неделя или две прежде чем люди обращаются за призом.

Во-вторых, устроители не исключают, что обладатели выигрышных билетов до сих пор их не проверили и не знают о крупном призе.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СЗФО Санкт-Петербург УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

6 января православные отметят Рождественский сочельник
Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола
Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака
Американские сенаторы назвали Украину "неуправляемой проблемой"
Кинокритики выбрали лучший фильм 2018 года