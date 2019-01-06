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06.01.2019 15:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Памятник погибшим в Магнитогорске создадут по проектам жителей

Текст: Елена Мационг

Глава Челябинской области Борис Дубровский предложил жителям Магнитогорска, пережившим трагедию 31 декабря, совместно продумать архитектурную концепцию мемориала.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ТАСС
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- Нужно спросить у людей, которые пережили эту трагедию, у тех, кто здесь живет поблизости. Я считаю, что на этом месте должен быть мемориал в память о погибших, о трагедии, которая здесь произошла. И в тоже время должно быть обсуждение архитектурного решения, которое впишется в это пространство, - отметил Борис Дубровский.

Предполагается, что на демонтаж разрушенного подъезда и подготовку территории к установке памятника уйдет около трех месяцев, к лету должен появится мемориал.

Напомним, утром 31 декабря в подъезде жилого дома по проспекту Карла Маркса, 164 прогремел взрыв бытового газа. Рухнула целая секция с 1 по 10 этаж. Погибли 39 человек. В первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шестеро, в том числе двое детей, спасатели нашли живыми при разборе завалов.

В больницах сейчас остаются четыре пациента, в том числе один подросток. Как сообщают в региональном минздраве, их состояние стабильно, без отрицательной динамики. Предположительно они останутся под наблюдением в условиях стационара до 9 января.

Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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