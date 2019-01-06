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06.01.2019 20:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почему выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей не выходят на связь

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Двое россиян, которые выиграли в 1264 тираже "Русского лото" по 500 миллионов рублей, пока не вышли на связь. Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе АО "ТК "Центр" (бренд "Столото").

Как напомнили в компании, праздничный тираж разыгрывался 1 января. Обладателями суперпризов стали жители Санкт-Петербурга и Свердловской области.

Фото: Depositphotos.com
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Как отмечает операционный директор по маркетингу АО "ТК "Центр" Варвара Басанович, обычно победители выходят на связь в течение недели или двух. Люди не спешат заявлять о себе, если сумма выигрыша внушительная. "Предполагаем, что люди волнуются, не могут поверить в произошедшее", - считает Басанович.

И добавляет, что в новогодней суете счастливчики, возможно, просто забыли про билеты и не проверили их. Или уехали в путешествие на все праздники. "Мы с нетерпением ждем победителей и мечтаем узнать их историю победы и жизни", - констатирует представитель компании-устроителя лотереи.

Согласно статистике государственных лотерей, нынешние мультимиллионеры заняли вторую строчку в рейтинге победителей с наибольшей суммой выигрыша в лотерею. В конце 2017 года сумма в 506 млн рублей досталась участнице 1204-го тиража "Русского лото" - 63-летней пенсионерке Наталье Власовой из Воронежской области. Напомним, что рекордсменка государственных лотерей также не объявлялась продолжительное время, потому что попросту не знала, что ее билет выиграл джекпот.

А поэтому жителям Свердловской области и Санкт-Петербурга рекомендуем еще раз взглянуть на свои билеты. Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета, а уточнить всю информацию о получении выигрыша - по телефону +7 499 270-27-27.

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