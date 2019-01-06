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06.01.2019 20:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Следователи "просеют" обломки обрушившегося в Магнитогорске дома

Текст: Константин Балагаев
Следователи, расследующие причины частичного обрушения дома в Магнитогорске, исследуют материалы, вывезенные с места ЧП, сообщил "РГ" информированный источник в местных правоохранительных органах.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области/ ТАСС
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По его словам, на протяжении расчистки завалов груду из обломков железобетона, деревянных конструкций, инженерных сетей, обстановки квартир и вещей жильцов аккуратно собирались и все вывозились в одно место.

"Это место оцеплено и круглосуточно охраняется, там работают специалисты СК и ФСБ: чуть ли не через сито все просеивают. Много приезжих профессионалов", - рассказал источник.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что следователи-криминалисты и эксперты СК России завершили осмотр частей завала, изъятых с места обрушения подъезда жилого дома по улице Карла Маркса в Магнитогорске.

Следов взрывчатых веществ или их компонентов на изъятых фрагментах не обнаружено.

Напомним, первый заместитель главы МЧС России, генерал-полковник Александр Чуприян сообщил, что с места крушения вывезли около двух тысяч тонн конструкций.

Фото: Илья Московец/ТАСС
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В этой огромной по объему массе из обломков бетона, обстановки квартир, бытовой техники и устройств, сконцентрированной на полигоне, криминалисты продолжают искать вещественные доказательства, которые помогут уточнить обстоятельства трагедии.

Уголовное дело по факту частичного обрушения дома в Магнитогорске возбуждено по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса: причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился рано утром 31 декабря. По приоритетной версии СК РФ, из-за взрыва бытового газа обрушились перекрытия одного подъезда 10-этажного дома. В ходе поисковой операции, длившейся четыре дня, были обнаружены тела 39 человек - среди них шестеро детей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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