Устюгов стал вторым в общем зачете "Тур де Ски"

Завершилась престижная лыжная многодневка "Тур де Ски". Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в общем мужском зачете.

Ранее определились победительницы многодневки у женщин - наша Наталья Непряева стала также второй. При этом она оказалась первой в истории россиянкой, попавшей в топ-3 "Тур де Ски". Устюгов же ранее становился победителем престижных соревнований - в сезоне-2016/17 он установил рекорд, выиграв пять этапов подряд.

Заключительной гонкой многодневки стал мужской пасьют на 9 км свободным стилем. Сергей пришел к финишу вторым, уступив норвежцу Йоханнесу Клебо, который в итоге выиграл и общий зачет. Замкнул тройку в гонке преследования еще один представитель Норвегии Симен Крюгер.

В аналогичном порядке сформировалась и тройка в общем зачете. В топ-10 попали еще четверо россиян. Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Денис Спицов и Андрей Ларьков заняли пятое, шестое, восьмое и десятое места соответственно.

"Считается, что в конце бывает легче, но мне так не показалось, я думал, что гонка никогда не закончится, - признался Клебо в интервью норвежским СМИ. - Очень тяжело бежать, когда слышишь, как сзади несется Устюгов".