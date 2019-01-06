В ГИБДД призвали ответственее отнестись к перевозке детей

Госавтоинспекция призывает водителей пересмотреть манеру езды при перевозке детей. Первые дни Нового года ознаменовались большим количеством ДТП в которых пострадали или погибли дети.

Только вчера в авариях погибло два ребенка. Большинство погибших и пострадавших в авариях детей были пассажирами. А виновниками этих происшествий стали водители, которые выехали на полосу встречного движения и совершили лобовое столкновение с другими автомобилями либо не справились с управлением и допустили опрокидывание машины, съезд в кювет либо наезд на препятствие. В ряде случаев дети перевозились в салонах автомобилей без использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности, нередко - на руках у родителей или старших родственников.

Чтобы сократить количество аварий с участием детей и подростков, начиная с последних чисел декабря и до середины января Госавтоинспекция в регионах проводит специальные профилактические мероприятия. В этот период сотрудники ГИБДД проверяют состояние улично-дорожной сети вблизи уличных елок и мест проведения различных новогодних мероприятий, а также на подъездных путях к детским зимним лагерям. Маршруты патрулирования экипажей ДПС приближены к местам массового пребывания детей. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности детских автобусных перевозок.

Кроме того, в этот период сотрудники ГИБДД инспектируют снежные горки и ледяные накаты, чтобы исключить несчастные случаи при неосторожном скатывании детей на проезжую часть прямиком под колеса транспортных средств.

Госавтоинспекция напоминает о важности использования детских удерживающих устройств при перевозке ребенка в салоне автомобиля и недопустимости нарушения ПДД. Госавтоинспекция еще раз обращает внимание водителей на необходимость пересмотреть свою манеру вождения автомобиля, быть предельно внимательными и осторожными на дороге, особенно если в салоне находится ребенок-пассажир.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна осуществляться только с использованием детских удерживающих устройств. Перевозка детей в возрасте от 7 до 12 лет возможна с использованием детских удерживающих устройств или ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только в детских удерживающих устройствах.

При выборе детского автокресла необходимо также обращать внимание на наличие сертификата безопасности ECE R 44/04 и на краш-тесты, которые прошло именно это устройство.

Вместе с тем, из соображений безопасности, Госавтоинспекция рекомендует перевозить детей в детском удерживающем устройстве даже после достижения ими семилетнего возраста. Безусловно, здесь также могут быть исключения, когда будет оправданным использование не детского автокресла, а штатных ремней безопасности.