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06.01.2019 15:17
Рубрика: ПДД

В России появится новая профессия

Текст: Ольга Игнатова

Комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными транспортными средствами - такая новая профессия, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на экспертов Национальной технологической инициативы "Автонет", может появиться в ближайшие 10 лет в России.

Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС

Новые специалисты должны принимать решение в спорных ситуациях при ДТП.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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При обучении список дисциплин для будущих специалистов по конфликтным ситуациям с беспилотниками, по мнению экспертов, будет сочетать естественные, технические и общественные науки. "Самые ценные компетенции для будущих судей - наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность", - считают в "Автонет".

"Автонет" привлечена к разработке концепции и классификатора "профессий будущего". Например, одним из ключевых навыков "будущего" должна стать способность обобщать данные в реальном времени, что особенно пригодится специалистам, работающими с IT.

Относительно вузовской подготовки "профессий будущего" эксперты отметили, что с каждым годом все больше возрастает потребность в специалистах, изучивших мехатронику и робототехнику.