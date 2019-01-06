В России появится новая профессия

Комиссар по регулированию аварийных ситуаций с беспилотными транспортными средствами - такая новая профессия, как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на экспертов Национальной технологической инициативы "Автонет", может появиться в ближайшие 10 лет в России.

Новые специалисты должны принимать решение в спорных ситуациях при ДТП.

При обучении список дисциплин для будущих специалистов по конфликтным ситуациям с беспилотниками, по мнению экспертов, будет сочетать естественные, технические и общественные науки. "Самые ценные компетенции для будущих судей - наличие критического мышления, высокая скорость принятия решений, а также цифровая грамотность", - считают в "Автонет".

"Автонет" привлечена к разработке концепции и классификатора "профессий будущего". Например, одним из ключевых навыков "будущего" должна стать способность обобщать данные в реальном времени, что особенно пригодится специалистам, работающими с IT.

Относительно вузовской подготовки "профессий будущего" эксперты отметили, что с каждым годом все больше возрастает потребность в специалистах, изучивших мехатронику и робототехнику.