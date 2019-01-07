Чем завершится в Латвии третья попытка войти во власть

Третий за три месяца, прошедших после парламентских выборов в Латвии, кандидат на кресло латвийского премьера 54-летний евродепутат Кришьянис Кариньш получил буквально на Рождество из рук президента Раймонда Вейониса мандат на формирование нового правительства этой прибалтийской республики.

Как и прогнозировала "РГ", уроженец США решил, возможно, и не без звонка с северных берегов Потомака, окончательно сменить зажиточную жизнь брюссельского парламентария, на сомнительные дивиденды на побережье капризного во всех отношениях прибалтийского региона.

Во всяком случае, если судить по заявлению президентского номинанта, он уже готов усадить нынешний премьерский "Союз зеленых и крестьян" на штрафную скамейку запасных вместе с партией рижского мэра Ушакова "Согласие".

Кариньш предлагает создать правительство - как лоскутное одеяло - из пяти партий: "Нового Единства", Новой консервативной партии, "Для развития/За!", "Кому принадлежит государство?", "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ. Правда, оставляя за собой маневр для отступления, он предупреждает флегматичную общественность, что "разработка правительственной декларации будет сложной задачей, хотя и надеется прийти к общему знаменателю с партнерами и в течение двух недель договориться с ними о новом правительстве и его задачах".

Более того, в минувшую пятницу представитель фракции "Новое Единство", более смахивающую на "пионерское звено" из восьми депутатов, успел даже сформулировать и приоритеты будущего правительства. Прежде всего, они включают, по его словам, "упорядочение финансового сектора, борьба с коррупцией, с теневой экономикой, продолжение реформ образования, ликвидация компонента обязательной закупки электроэнергии, территориальная реформа, демография".

Кроме того, сообщают информационные источники в Риге, Кариньш информировал президента о предполагаемых кандидатах на пост министров иностранных дел и обороны, против которых "у Вейониса не было возражений". А какие могут быть возражения против рекомендации заокеанского обкома, спрашивается в задачке? Помимо поста премьер-министра "Новое Единство" собирается получить портфель в министерстве финансов (кандидат - Янис Рейрс) и МИД (Эдгар Ринкевич).

Вейонис уже пожелал кандидату удачи, подчеркнув, что кабинет должен быть сформирован до конца текущего месяца. "Тянуть с его утверждением нельзя, поэтому призываю партии подойти к этому вопросу со всей ответственностью", - сказал президент.

Местные аналитики единодушно признают, что для Кариньша и его однопартийцев из "Нового Единства" подобная ситуация - рождественский подарок судьбы. Правда, многие обозреватели поражаются тем, как ему удалось вместе с партией, встав на цыпочки, дотянуться до власти, по существу, проиграв выборы. Кое-кто даже прогнозирует, что на глазах у изумленных избирателей фракция восьмерых сможет возродить саму партию, как птица Феникс.

Можно, правда, предположить, что на реальности латвийской политики накладывают свой отпечаток и выборы летом этого года очередного главы государства. И, судя по всему, шансов на второй срок у нынешнего хозяина Рижского замка слишком мало. Правительственный кризис снизил его рейтинг популярности до 3,5%. Этот показатель, по данным информационных порталов, в шесть раз ниже, чем годом ранее, и в 12 раз ниже, чем четыре года назад.

И еще одна примечательная деталь политических рокировок в латвийском сейме. Она касается парламентской оппозиции. При сложившемся раскладе, пишут рижские "Вести", две оппозиционные силы - "Согласие" и "СЗК" - вместе набирают конституционное меньшинство, что позволяет им блокировать и запускать процедуру референдума по любым ключевым законопроектам. Но воспользуются ли они своим правом - покажет время.