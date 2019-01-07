Новости

Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе лыжников 02:54
Сербские спасатели эвакуировали застрявших в горах россиян 02:42
Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 75 02:20
В Испании 15-летний мальчик выиграл в лотерею 200 тысяч евро 01:49
У берегов Канады загорелся немецкий контейнеровоз 01:23
В "Сухом" ответили на сообщения о блокировке США поставок SSJ 100 00:42
В Совфеде прокомментировали новые данные об отравлении Скрипалей 00:08
Американский десантный корабль вошел в Черное море 06.01.2019
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе 06.01.2019
ЦСКА вышел в плей-офф КХЛ, СКА победил "Йокерит" 06.01.2019
Названы самые популярные дизельные автомобили в России 06.01.2019
Видео: В Уфе Деды Морозы и Снегурочки провели массовый забег на лыжах 06.01.2019
Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа 06.01.2019
В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек 06.01.2019
Почему выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей не выходят на связь 06.01.2019
Редкий суперкар Lada Revolution продают за 1,5 млн рублей 06.01.2019
Сергей Собянин поздравил москвичей с Рождеством 06.01.2019
В соцсетях раскритиковали украинскую делегацию на вручении томоса ПЦУ 06.01.2019
Новогодняя экскурсия по Садовому появилась в приложении "Мосгорпасс" 06.01.2019
Болтон увязал вывод войск США из Сирии с окончательным разгромом ДАИШ 06.01.2019
Почему не стоит мыть автомобиль зимой 06.01.2019
Видео: Дольф Лундгрен "прокачал" отряд экскаваторов-новобранцев 06.01.2019
В Москве и Подмосковье покажут детские кукольные спектакли 06.01.2019
Организаторы лотереи потеряли выигравших по полмиллиарда 06.01.2019
Три улицы в Москве перекроют из-за проведения рождественских служб 06.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
07.01.2019 02:20
Рубрика: В мире

Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 75

В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 75 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи страны. В первые часы после подземных толчков в больницы с различными травмами обратились более 30 человек.

В Японии после землетрясения остались без крова более 30 человек

Одного пострадавшего госпитализировали. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 17:10 по местному времени на ирано-иракской границе в 87 км от города Илам и в 142 км от Багдада.

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре рассказали, что очаг залегал на глубине 15 км.

В мире Ближний Восток Иран
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Американский десантный корабль вошел в Черное море
Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии отрекся от престола
Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака
Почему выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей не выходят на связь
Названы самые популярные дизельные автомобили в России