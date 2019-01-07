Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 75

В результате землетрясения на западе Ирана пострадали 75 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу экстренной медицинской помощи страны. В первые часы после подземных толчков в больницы с различными травмами обратились более 30 человек.

Одного пострадавшего госпитализировали. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 17:10 по местному времени на ирано-иракской границе в 87 км от города Илам и в 142 км от Багдада.

В Европейском средиземноморском сейсмологическом центре рассказали, что очаг залегал на глубине 15 км.