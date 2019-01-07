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Рубрика: В мире

Япония ввела налог на выезд туристов из страны

Текст: Александр Ленин

Япония ввела налог на выезд туристов из страны в размере одной тысячи иен (около 10 долларов США - прим. "РГ"), который будет взиматься с каждого пассажира. Нововведение действует на территории государства с 7 января.

Указанная сумма включена в стоимость обратного билета на самолет или судно, передает телерадиокомпания NHK. На фоне увеличивающегося туристического потока из-за рубежа местные власти рассчитывают ежегодно собирать дополнительно порядка 50 миллиардов иен (примерно 453,4 миллиона долларов - прим. "РГ").

Фото: AP Photo/Shizuo Kambayashi
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Вырученные финансовые средства Токио планирует направить на развитие инфраструктуры. В частности, в аэропортах в преддверии Летних Олимпийских Игр, которые пройдут в 2020 году в японской столице, будут установлены устройства по распознаванию лиц пассажиров. Данная мера позволит повысить скорость обслуживания иностранных гостей на пунктах контроля. От уплаты нового налога освобождены транзитные пассажиры, находящиеся на территории островного государства не более 24 часов, дети в возрасте до двух лет, дипломаты, члены экипажей самолетов и кораблей, а также оказавшиеся в Японии вынужденно, например, в результате посадки лайнеров из-за плохих погодных условий.

По официальной статистике, ежегодно Японию посещает около 30 миллионов иностранных туристов. Специалисты прогнозируют, что в 2019 году в Страну восходящего солнца приедут уже порядка 40 миллионов путешественников из-за рубежа.

В мире Восточная Азия Япония
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