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Рубрика: В мире

Израиль перехватил ракету со стороны сектора Газа

Система ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа. Других подробностей в пресс-службе военного ведомства не сообщили.

Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Ночью на юге еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги. О возможной атаке предупредили жителей города Ашкелон и прилегающей к нему территории. Напомним, в субботу, 29 декабря, запущенная из сектора Газа ракета упала в пустыне Негев. Жертв и разрушений не было. Это был первый запуск из палестинского анклава за полтора месяца.

Обстрелу предшествовали очередные столкновения жителей сектора Газа с израильскими военнослужащими. Один палестинец был убит, еще шестеро получили ранения.

В мире Ближний Восток Израиль Палестино-израильский конфликт
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