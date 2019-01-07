Израиль перехватил ракету со стороны сектора Газа

Система ПВО Израиля перехватила ракету, запущенную из сектора Газа. Других подробностей в пресс-службе военного ведомства не сообщили.

Ночью на юге еврейского государства сработали сирены воздушной тревоги. О возможной атаке предупредили жителей города Ашкелон и прилегающей к нему территории. Напомним, в субботу, 29 декабря, запущенная из сектора Газа ракета упала в пустыне Негев. Жертв и разрушений не было. Это был первый запуск из палестинского анклава за полтора месяца.

Обстрелу предшествовали очередные столкновения жителей сектора Газа с израильскими военнослужащими. Один палестинец был убит, еще шестеро получили ранения.