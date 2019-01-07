Лукашенко в Рождество призвал все народы к дружбе и сотрудничеству

Рождественскую свечу у иконы святого князя Александра Невского в Храме-памятнике зажег в честь одного из главных православных праздников Александр Лукашенко, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

У церкви главу государства встретили Патриарший Экзарх всея Беларуси, Митрополит Минский и Заславский Павел, протоиерей Федор Повный и мэр столицы Анатолий Сивак. Александр Лукашенко по прибытии к храму в честь Всех Святых возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые будут установлены на колокольне храма, ознакомился с его убранством и росписью.

Во время богослужения глава государства отметил, что Рождество - одно из самых глубоких по своему смыслу христианских торжеств. Оно объединяет людей, независимо от степени духовности и силы веры, затрагивает в сердцах глубинные чувства: желание любить, прощать, жить в мире и согласии. "Именно в рождественские дни больше всего проводится благотворительных мероприятий".

Лукашенко выразил признательность всем, кто проявляет заботу о людях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. "Это должна быть наша человеческая потребность. Ты сегодня поможешь людям, которые в этом нуждаются, - завтра люди помогут тебе", - подчеркнул президент.

В разные времена, напомнил он, белорусская земля теряла миллионы сыновей и дочерей, которые, не жалея своей жизни, защищали свою Родину. Судьбы многих бесследно стерло время. Но имена героев минувшего столетия, отметил президент, увековечены в этом величественном храме. "Он ровесник нашего молодого, суверенного и независимого государства. Все в этом проекте, от идеи до воплощения замысла, служит главной цели - сохранению исторической памяти, утверждению мира и согласия в обществе", - сказал Лукашенко.

Крипта храма-памятника, являясь символом справедливости и толерантности, бережет имена героев, независимо от их национальности и вероисповедания, хранит землю из разных уголков мира, где за правое дело сражались белорусские воины. "Историю не изменить, ее нельзя и забыть. Потому что нет лучше защиты, чем память о трагическом прошлом. Мы ценим мир и призываем все народы к дружбе и сотрудничеству. И в этой миссии наше государство, белорусский народ, наша церковь всегда были едины", - обратил внимание глава государства.

Он передал в дар храму икону "Рождество Христово", изготовленную в Свято-Елисаветинском монастыре по оригинальной технологии засыпки измельченных камней. А президенту преподнесли в подарок специальный выпуск Евангелия, разработанный к освящению главного престола Храма-памятника. Каждый разворот книги содержит соответствующие по содержанию тексты на церковно-славянском и русском языках с указанием параллельных мест. Издание покрыто окладом, изготовленным из латуни в технике златоустовской гравюры на стали.