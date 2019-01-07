Милорад Додик: Англосаксы распространяют слухи о негативном влиянии России

Новости

Патриарх Кирилл проведет сеанс связи с МКС 09:28
После взрыва в Магнитогорске прокуратура предупредила о лже-газовщиках 09:10
Запуск грузового корабля "Прогресс" отложили 08:50
В Новосибирской области два человека погибли при пожаре 08:45
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ 08:15
Япония ввела налог на выезд туристов из страны 07:40
Понравившийся главам РФ и КНР мед из Приамурья пошел на экспорт в Китай 07:24
Майкл Дуглас получил четвертый "Золотой глобус" 07:22
Умерла экс-участница "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева 06:55
В Якутске полицейский вернул владельцу найденные 100 тысяч 06:45
Шесть человек спасли из горящего дома на севере Москвы 06:25
Израиль перехватил ракету со стороны сектора Газа 05:38
Путин передал Спасо-Преображенскому собору икону 05:14
Американские военные порвали флаг Литвы на части 04:25
В Индии приготовили блюдо весом пять тонн 03:55
Поездки в Японию стали дороже из-за нового налога 03:30
Спасатели нашли потерявшихся на Эльбрусе лыжников 02:54
Сербские спасатели эвакуировали застрявших в горах россиян 02:42
Число пострадавших при землетрясении в Иране увеличилось до 75 02:20
В Испании 15-летний мальчик выиграл в лотерею 200 тысяч евро 01:49
У берегов Канады загорелся немецкий контейнеровоз 01:23
В "Сухом" ответили на сообщения о блокировке США поставок SSJ 100 00:42
В Совфеде прокомментировали новые данные об отравлении Скрипалей 00:08
Американский десантный корабль вошел в Черное море 06.01.2019
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе 06.01.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
07.01.2019 09:20
Рубрика: В мире

Милорад Додик: Англосаксы распространяют слухи о негативном влиянии России

Текст: Александр Борисов (Сараево)
Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик открыто заявил, что "история о каком-то негативном влиянии" России на Балканах - это вымысел Великобритании и других западных центров силы, которые не смогли ничего умнее придумать. При этом политик задал риторический вопрос, почему никто не пытается уличить в аналогичных действиях Лондон и Вашингтон, вкладывающих серьезные средства для укрепления своих позиций в регионе.

"Когда бы начали говорить об их влиянии, их присутствии, их деньгах, тогда мы могли бы увидеть, кто здесь имеет влияние", - цитирует слова Милорада Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

Эксперт: Россия вновь не дала взорваться "пороховой бочке" Европы

Лидер боснийских сербов высказал и свое мнение относительно того, почему Лондон так огорчен на Москву. Причиной для этого, по его словам, послужило то, что в июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН британский проект резолюции о признании геноцидом массового убийства мусульман в Сребренице, тем самым "не позволила причислить весь сербский народ к нациям, вершившим геноцид". "Сербы здесь не имеют ни одного места, где могли бы сказать, что британцы сделали для нас что-либо хорошее", - подчеркнул он.

Между тем на днях Милорад Додик рассказал и о том, что жители Республики Сербской ждут Владимира Путина в гости и всегда рады президенту Российской Федерации.

"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Путина, - сообщил политик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".

Уже вполне очевидно, что США, НАТО и ЕС наращивают усилия по дальнейшему "освоению" Балкан, требуя от руководства местных государств сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. При этом следует помнить, что именно данный регион снискал себе славу "пороховой бочки" Европы, а нарастающие многочисленные противоречия на полуострове свидетельствуют о том, что его нынешняя политическая конфигурация не является окончательной, и здесь вполне могут произойти новые конфликты, в том числе и военные.

Фото: Посольство РФ в Боснии и Герцеговине
Посол РФ: Втягивание Боснии в НАТО усиливает напряженность на Балканах

В этой связи боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич считает, что только вместе Сербия и Республика Сербская при содействии России смогут выйти историческими победителями из сложнейшей геополитической ситуации. "При этом следует помнить, что любая возможность усиления могущества сербского народа на Балканах всерьез пугает коллективный Запад", - указывает аналитик.

Особого внимания заслуживает и позиция знаменитого кинорежиссера Эмира Кустурицы, который в интервью корреспонденту "Российской газеты" заявил: "Итак, Сербия должна понять, что если дойдет до мировой войны, то Евразия победит. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Можно попытаться воевать с Россией, а это значит - воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".

В мире Европа Босния и Герцеговина В мире Европа Сербия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Американский десантный корабль вошел в Черное море
Поездки в Японию стали дороже из-за нового налога
Качество бензина будут контролировать от завода до бензобака
Названы самые популярные дизельные автомобили в России
Почему выигравшие в лотерею по полмиллиарда рублей не выходят на связь