Милорад Додик: Англосаксы распространяют слухи о негативном влиянии России

Председательствующий в президиуме Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик открыто заявил, что "история о каком-то негативном влиянии" России на Балканах - это вымысел Великобритании и других западных центров силы, которые не смогли ничего умнее придумать. При этом политик задал риторический вопрос, почему никто не пытается уличить в аналогичных действиях Лондон и Вашингтон, вкладывающих серьезные средства для укрепления своих позиций в регионе.

"Когда бы начали говорить об их влиянии, их присутствии, их деньгах, тогда мы могли бы увидеть, кто здесь имеет влияние", - цитирует слова Милорада Додика Радио и телевидение Республики Сербской.

Лидер боснийских сербов высказал и свое мнение относительно того, почему Лондон так огорчен на Москву. Причиной для этого, по его словам, послужило то, что в июле 2015 года Россия заблокировала в Совбезе ООН британский проект резолюции о признании геноцидом массового убийства мусульман в Сребренице, тем самым "не позволила причислить весь сербский народ к нациям, вершившим геноцид". "Сербы здесь не имеют ни одного места, где могли бы сказать, что британцы сделали для нас что-либо хорошее", - подчеркнул он.

Между тем на днях Милорад Додик рассказал и о том, что жители Республики Сербской ждут Владимира Путина в гости и всегда рады президенту Российской Федерации.

"Добро пожаловать к нам в гости. Верю, что он приедет в Баня-Луку. Открытие русско-сербского центра (храма в честь святых царственных страстотерпцев) в Баня-Луке станет отличным поводом для визита Путина, - сообщил политик. - Россия - это серьезная страна. Если бы не было Республики Сербской, то в БиГ принимались бы только плохие решения в отношении России. И это знают в России. Нас не волнует, что Запад думает об этом. Не может Запад иметь здесь большее влияние, чем Россия. Тот самый Запад никогда не интересовался, в чем заключается интерес Республики Сербской".

Уже вполне очевидно, что США, НАТО и ЕС наращивают усилия по дальнейшему "освоению" Балкан, требуя от руководства местных государств сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. При этом следует помнить, что именно данный регион снискал себе славу "пороховой бочки" Европы, а нарастающие многочисленные противоречия на полуострове свидетельствуют о том, что его нынешняя политическая конфигурация не является окончательной, и здесь вполне могут произойти новые конфликты, в том числе и военные.

В этой связи боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич считает, что только вместе Сербия и Республика Сербская при содействии России смогут выйти историческими победителями из сложнейшей геополитической ситуации. "При этом следует помнить, что любая возможность усиления могущества сербского народа на Балканах всерьез пугает коллективный Запад", - указывает аналитик.

Особого внимания заслуживает и позиция знаменитого кинорежиссера Эмира Кустурицы, который в интервью корреспонденту "Российской газеты" заявил: "Итак, Сербия должна понять, что если дойдет до мировой войны, то Евразия победит. Нельзя победить Евразию, нельзя даже пытаться с ней воевать. Можно попытаться воевать с Россией, а это значит - воевать с Евразией. Резюмирую - Сербия должна однозначно определиться и окончательно встать на сторону Евразии, поскольку там находится будущее Европы. Европа без России будет старым музеем, где останутся только пожилые люди".