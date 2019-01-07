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Рубрика: Российский автопром

Новый Lada Largus: дата выхода, двигатели и коробки

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

По собственной информации "РГ", сейчас АвтоВАЗ активно работает над проектом Lada Largus Facelift (FL). На автозаводе идет подготовка к запуску обновленного универсала, при этом с линии ПАП B0 (производство автомобилей на платформе B0) главного конвейера АвтоВАЗа уже начали сходить первые экземпляры Lada Largus FL из пилотной партии.

Эти образцы предназначены для участия в различных видах испытаний. В дальнейшем проект Largus FL ожидает опытная и предсерийная сборка, а также стандартная процедура сертификации, получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и серийное производство.

Lada Largus FL получит полностью новую переднюю часть кузова в Х-стиле, отражающую принадлежность к Lada Vesta, Xray и Granta FL. Появятся другие бампера, иная оптика, решетка радиатора, возможно, изменятся штампы капота и передних боковых крыльев. Сбоку автомобиль должен остаться прежним. Не исключено, что после фейслифта Lada Largus получит новый салон.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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По технической части изменения не планируются. Хотя в прошлые годы звучали обещания начать оснащать Lada Largus 1,8-литровым двигателем с индексом ВАЗ-21179 и автоматизированной коробкой передач.

Из всех агрегатных нововведений универсал удостоится лишь замены "реношных" моторов на "вазовские". С октября 2017 года АвтоВАЗ начал продажи Lada Largus с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129. 106-сильный силовой агрегат вытеснил из гаммы Largus мотор Renault K4M. В 2016 году АвтоВАЗ заменил 84-сильный Renault K7M на ВАЗ-11189 мощностью 87 л.с.

Как стало известно "РГ", АвтоВАЗ хочет и может поставить 1,8-литровый двигатель на Lada Largus, но с такими объемами механосборочное производство просто не справится. Силовой агрегат ВАЗ-21179 сегодня устанавливают на Lada Vesta и Xray, также он предназначен для Lada Largus и Lada 4x4 следующей генерации.

Фото: Виктор Смеюха/РГ
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Касаемо коробки, то в качестве "бюджетной" альтернативы АвтоВАЗ мог бы рассмотреть вопрос внедрения автоматизированной механической трансмиссии. Тем более что автогигант уже имеет подобный опыт на соплатформенной Lada Xray.

Предположительно, обновленный Largus стоит ожидать осенью 2019-го.

Универсал Lada Largus выпускается с 2012 года и является "лицензионной" копией Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, адаптированной под российский рынок.

Ранее мы сообщали о том, что Lada Largus обзаведется "российской" 5-ступенчатой механической коробки передач с индексом ВАЗ-21809. До этого Largus оснащался "французской" КП Renault JR5.

Кроме того, АвтоВАЗ сертифицировал битопливную модификацию Lada Largus CNG.

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#Lada