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07.01.2019 09:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин поздравил православных с Рождеством

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин поздравил всех празднующих Рождество Христово со светлым праздником, который "дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности".

Глава государства отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую, позитивную роль в жизни страны, заботятся об общественном согласии, укреплении института семьи, воспитании молодежи, много делают для решения социальных проблем, гармонизации межнационального и межрелигиозного диалога.
7 января православные России празднуют Рождество Христово

Владимир Путин пожелал православным христианам, всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья, успехов и благополучия.

Напомним, что Рождественскую ночь президент встретил на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Власть Работа власти Общество Религия Президент Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Празднование Православного Рождества
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