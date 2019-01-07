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07.01.2019 17:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Московский транспорт в рождественскую ночь перевез 425 тысяч человек

Текст: Александр Мелешенко

Общественный транспорт Москвы, который в рождественскую ночь по традиции продлил время работы, перевез 425 тысяч человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Сергей Собянин.

"По традиции в Рождество городской транспорт работал дольше обычного. Мосметро и МЦК - до 02:00, автобусы - до 03:00, ходили регулярные ночные маршруты. За ночь перевезли 425 тысяч пассажиров", - написал градоначальник.

Фото: Александр Рюмин/фотохост-агентство ТАСС
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Отдельно он поблагодарил сотрудников общественного транспорта, которые работали в праздничные дни без выходных. Всего в рождественских богослужениях примерно в 500 московских храмах за два дня 6 и 7 января приняли участие около миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы перевез почти более 600 тысяч пассажиров. В момент наступления нового года в подземке находились более 40 тысяч человек, отмечали в пресс-службе метрополитена. Общественный транспорт в новогоднюю ночь работал без перерыва.
 

Экономика Транспорт Общественный транспорт Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Празднование Православного Рождества
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