Московский транспорт в рождественскую ночь перевез 425 тысяч человек

Общественный транспорт Москвы, который в рождественскую ночь по традиции продлил время работы, перевез 425 тысяч человек. Об этом на своей странице в Twitter сообщил мэр Сергей Собянин.

"По традиции в Рождество городской транспорт работал дольше обычного. Мосметро и МЦК - до 02:00, автобусы - до 03:00, ходили регулярные ночные маршруты. За ночь перевезли 425 тысяч пассажиров", - написал градоначальник.

Отдельно он поблагодарил сотрудников общественного транспорта, которые работали в праздничные дни без выходных. Всего в рождественских богослужениях примерно в 500 московских храмах за два дня 6 и 7 января приняли участие около миллиона человек.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь общественный транспорт Москвы перевез почти более 600 тысяч пассажиров. В момент наступления нового года в подземке находились более 40 тысяч человек, отмечали в пресс-службе метрополитена. Общественный транспорт в новогоднюю ночь работал без перерыва.

