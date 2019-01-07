Жителя Кузбасса осудили за покупку на AliExpress

Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес приговор местному жителю, который приобрел через интернет-магазин солнцезащитные очки с встроенной видеокамерой.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона, житель Новокузнецка обвинялся по статье Уголовного кодекса о покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным портала City-N, очки, приобретенные сибиряком на сайте AliExpress, понадобились, чтобы снимать собственные горнолыжные заезды. Гаджет изъяли на таможне. В суде горнолыжник вину не признал, заявив, что не знал о запрете на покупку таких очков. Тем не менее суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей. По данным прокуратуры, приговор, вынесенный 25 декабря 2018 года, в законную силу не вступил, подсудимый намерен его обжаловать.

Между тем

25 декабря минувшего года пленум Верховного суда РФ принял постановление, разъясняющее порядок применения статьи УК о "шпионских" гаджетах. В постановлении сказано, что не подлежат наказания лица, купившие прибор в целях личной безопасности или безопасности членов семьи и не предполагавшие использовать его для посягательства на права других граждан.