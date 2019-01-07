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07.01.2019 11:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жителя Кузбасса осудили за покупку на AliExpress

Текст: Нина Рузанова (Кемеровска область)
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Куйбышевский районный суд Новокузнецка вынес приговор местному жителю, который приобрел через интернет-магазин солнцезащитные очки с встроенной видеокамерой.

Фото: EPA
Россиян не будут наказывать за бытовую "шпионскую" технику

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона, житель Новокузнецка обвинялся по статье Уголовного кодекса о покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным портала City-N, очки, приобретенные сибиряком на сайте AliExpress, понадобились, чтобы снимать собственные горнолыжные заезды. Гаджет изъяли на таможне. В суде горнолыжник вину не признал, заявив, что не знал о запрете на покупку таких очков. Тем не менее суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 15 тысяч рублей. По данным прокуратуры, приговор, вынесенный 25 декабря 2018 года, в законную силу не вступил, подсудимый намерен его обжаловать.

Между тем

25 декабря минувшего года пленум Верховного суда РФ принял постановление, разъясняющее порядок применения статьи УК о "шпионских" гаджетах. В постановлении сказано, что не подлежат наказания лица, купившие прибор в целях личной безопасности или безопасности членов семьи и не предполагавшие использовать его для посягательства на права других граждан.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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