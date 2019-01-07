Путин обсудил с Бегловым развитие Петербурга

Глава государства после прогулки по Петропавловской крепости встретился с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Речь шла о проблемах города. "Врио губернатора подвел итоги года в плане социально-экономического развития Петербурга, изложил президенту свое видение дальнейшего развития города на 2019 год и более дальнюю перспективу, а также доложил об исполнении ряда поручений, которые были даны ранее", - сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Напомним, что выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут 8 сентября.