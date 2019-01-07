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07.01.2019 10:49
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Власти Крыма предостерегли США от провокаций в Черном море

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Заход в воды Черного моря большого десантного корабля ВМС США Fort McHenry власти Крыма расценивают как обычное и уже знакомое передвижение судов американского флота в этом регионе. При этом заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов предостерег американских военных от провокаций.

Фото: AP Photo/Bullit Marquez
В Сети появились фото большого десантного корабля США в Черном море

- Ситуация совсем не новая: американские и натовские корабли все время заходят в Черное море, - заявил "РГ" Мурадов. - Если же расценивать этот проход на фоне обострения ситуации в Керченском проливе, то, я полагаю, что натовцам хватит ума не обострять эти отношения.

Мурадов напомнил, что Азовское море является внутренним водоемом двух государств - Украины и России, и корабли никаких других стран не имеют права зайти в них.

- Без согласия России ни один военный корабль третьих стран туда не зайдет корабль, - заявил Мурадов. - Такого согласия, как не раз говорил наш министр иностранных дел, Россия не даст. Поэтому ситуация у нас спокойная. Мы наблюдаем за происходящим, хотя провокаций можно ожидать всяких.

Какие бы операции ни планировали в акватории Черного моря натовские генералы, порядок для прохождения кораблей Украины через Керченский пролив остается неизменным.

Фото: US Navy
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- На свой корабль украинские ВМС могут посадить кого угодно и на нем провести в Азовское море, - напомнил Мурадов. - Но есть единая процедура прохода канала для всех без исключения кораблей. Если они ее выполнят - никаких проблем нет: наша лоцманская проводка будет им гарантирована, как это было и в предыдущие времена. Если ж они пойдут на таран - получат ситуацию, которую уже имели. Действия нарушителей границ пресекаются как положено. А будут ли при этом на их судах какие-то наблюдатели или нет - это их дело, нас никаким образом не волнует.

Напомним, пресс-служба 6-го флота ВМС США назвала целью захода американского корабля в Черное море "обеспечение безопасности и тесное взаимодействие с союзниками по НАТО и партнерами в регионе".

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