В Крыму назвали условие для прохода судов Украины в Азовское море

Проблем с проходом украинских кораблей в Азовском море не будет, если Киев станет выполнять международные нормы и требования судоходства. Об этом заявил заместитель главы правительства Крыма, постпред РК при президенте РФ Георгий Мурадов.

- Нужно выполнить определенные процедуры, чтобы не создавать угрозу для прохождения узкого и требующего большой осторожности Керчь-Еникальского канала. Это обычные международные правила прохождения такого рода водных пространств, - цитирует Мурадова РИА Новости.

По его словам, Киев взял курс на эскалацию ситуации в Керченском проливе.

Ранее министр обороны Украины Юрий Бирюков заверил, что Киев намерен вновь отправить свои военные корабли через Керченский пролив, причем привлекая к этому "международных партнеров".

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов также заявил, что Киев планирует новый проход кораблей через Керченский пролив. В МИД РФ расценили это заявление как признание в очередной провокации.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу и направились к Керченскому проливу, где были задержаны. Экипаж кораблей арестован по решению суда на два месяца.