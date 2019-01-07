328 пострадавших при взрыве газа магнитогорцев получили матпомощь

Пострадавших от взрыва жилого дома в Магнитогорске получили выплаты из областного бюджета на сумму 42,5 миллиона рублей, сообщили в понедельник в правительстве региона.

- На сегодняшний областные день выплаты получили 328 жителей пострадавшего дома по проспекту Карла Маркса, 164, - сообщили в правительстве региона. - Семьи 18 погибших получили федеральную господдержку. Благотворительные средства направлены на оплату 72 договоров аренды жилья и погребение всех 39 погибших.

Как уже сообщала "РГ", всего на благотворительный счет, открытый для помощи пострадавшим и семьям погибших, поступило более 23 миллионов 224 тысяч рублей.

Региональные выплаты по решению властей увеличены на треть - до 93 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства РФ перечислят 65 миллионов. Еще 100 миллионов рублей направил на помощь пострадавшим Магнитогорский меткомбинат.

Также семьи погибших получат компенсацию в размере миллиона рублей, получившие тяжкий и средний вред здоровью - по 400 тысяч, люди с легкими травмами - 200 тысяч рублей. Всех потерявшие жилье обеспечат новыми квартирами.