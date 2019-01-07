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07.01.2019 11:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В помощь пострадавшим в Магнитогорске собрано более 23 млн рублей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

С момента трагедии в Магнитогорске россияне перечислили на благотворительный счет, открытый для помощи пострадавшим и семьям погибших, более 23 миллионов рублей, сообщили "РГ" в администрации города.

Фото: Илья Московец/ТАСС
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- Размеры пожертвований превысили 23 миллиона 151 тысячу рублей, - рассказала представитель мэрии Ольга Беличенко. - 570 тысяч рублей выплачены пострадавшим в виде компенсаций на аренду жилья. Еще 850 тысяч переданы в качестве материальной помощи на погребение.

Как уже сообщала "РГ", ранее губернатор региона Борис Дубровский потребовал публичной отчетности за каждый рубль, потраченный из благотворительного фонда. Региональные выплаты, по решению властей, увеличены на треть - до 93 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства РФ по распоряжению Дмитрия Медведева будет перечислено 65 миллионов. Еще 100 миллионов рублей направил на помощь пострадавшим Магнитогорский меткомбинат.

Ранее областные власти и руководством комбината приняли решение о том, что семьи погибших получат компенсацию в размере миллиона рублей, получившие тяжкий и средний вред здоровью - по 400 тысяч, люди с легкими травмами - 200 тысяч рублей. Все потерявшие жилье будут обеспечены новыми квартирами.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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