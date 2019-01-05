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05.01.2019 10:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Магнитогорский меткомбинат направил на помощь пострадавшим 100 млн

Текст: Юлия Санатина

Градообразующее предприятие Магнитогорска - Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО ММК) направил на выплаты землякам, пострадавшим в результате обрушения жилого дома 31 декабря, около 100 миллионов рублей. Средства уже перечислены на счет магнитогорского благотворительного фонда "Металлург".

Фото: Илья Московец/ТАСС
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Как сообщила пресс-служба комбината, вчера председатель совета директоров ПАО ММК Виктор Рашников принял решение о размерах адресных выплат пострадавшим. Близкие родственники погибших получат по миллиону рублей за каждого погибшего в равных долях каждому члену семьи. Граждане, получившие легкий вред здоровью, - по 200 тысяч, средний или тяжкий - по 400 тысяч рублей. Кроме того, магнитогорцам окажут помощь в связи с потерей имущества первой необходимости - от 300 до 500 тысяч рублей в зависимости от количества комнат в разрушенной квартире.

- Город и комбинат на протяжении всей истории были единым целым. Поэтому мы воспринимаем боль пострадавших в этой трагедии как собственную. Мы не могли остаться в стороне и не помочь людям в их несчастье. При этом прекрасно понимаю, что никакие денежные средства не смогут восполнить потерю родных и близких, - отметил Виктор Рашников.

Напомним, 3 января правительство Челябинской области приняло решение о выделении материальной помощи пострадавшим жителям разрушенного дома и семьям погибших. Также, как сообщило ТАСС, пострадавшие магнитогорцы получат федеральную помощь - из резервного фонда правительства РФ.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
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