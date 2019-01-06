Выплаты пострадавшим в Магнитогорске увеличат почти на треть

Власти Челябинской области решили увеличить компенсации пострадавшим при взрыве газа в Магнитогорске почти на треть. Об этом сообщается на официальном сайте губернатора региона.

Таким образом, общий объем выплат составит 93 миллиона рублей, а не 66, как предполагалось ранее.

Как отметил глава региона Борис Дубровский, жители частично обрушившегося дома подали 27 заявлений на аренду жилья: "Семьям и жителям будет выплачиваться до 15 тысяч рублей в месяц в течение одного квартала".

Вчера премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство России выделит около 65 миллионов рублей для помощи семьям погибших и пострадавшим. Деньги также выплатит Магнитогорский металлургический комбинат.

Напомним, 31 декабря из-за взрыва газа обрушился подъезд в одном из жилых домов города. Жертвами трагедии стали 39 человек.