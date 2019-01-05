В Магнитогорске простились с 16 погибшими при взрыве газа в доме

Сегодня в Челябинской области похоронили 16 погибших при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, сообщили ТАСС в оперативном штабе.
Накануне в городе простились с шестью земляками, погибшими 31 декабря. Напомним, всего трагическое происшествие унесло жизни 39 человек, из них шестеро детей.
Завтра на родину самолетом отправят тела четверых граждан Таджикистана (женщины и трех ее несовершеннолетних детей), сообщил генконсул Таджикистана в Екатеринбурге Сафар Сафаров. Глава семьи жив, он находится в больнице в Челябинске.