Отец спасенного из-под завалов Вани Фокина собирается лететь к сыну

Сразу после радостных вестей об улучшении состояния десятимесячного Вани Фокина, которого после 35 часов, проведенных под завалами обрушившего подъезда в Магнитогорске, каким-то чудом нашли спасатели, "РГ" связалась с отцом ребенка Евгением и расспросила о сыне и ближайших планах на будущее.

- С женой последний раз сегодня утром разговаривал, - рассказывает Евгений Фокин. - Она сейчас безотлучно с Ваней. А нам со старшеньким пришлось задержаться в Магнитогорске, чтобы оформить необходимые документов и решить квартирный вопрос - пока живем у родителей. Сейчас уже оформил компенсацию на аренду квартиры, сейчас снимем жилье, и дня через три планирую вылететь в Москву к жене и сыну. Спасибо всем, кто нам помогает, за неравнодушие и поддержку!

Как сообщила "КП", сейчас Ваня уже кушает сам, с ложечки и узнает маму. Ольга Фокина, мама Вани, медик по образованию, находится вместе с сыном в палате московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, куда малыша еще 1 января доставили спецбортом ФМБА.

- Спасибо всем за молитвы о Ване! Спасибо за оказание своевременной помощи и организацию транспортировки. Спасибо всем, кто уступал машине "скорой помощи", когда каждая секунда была на счету. Спасибо врачам, которые оказывали и сейчас оказывают помощь Ване! - цитирует "КП" Ольгу Фокину.

Врачи столичного НИИ заявляют что восстановление малыша будет долгим.

- Он был абсолютно разбалансирован, не мог дышать, у него плохо работали почки, не мог есть, - рассказал президент НИИ Леонид Рошаль. Было много других проблем. Сегодня ребенок реагирует на окружающих, но проблем еще много. Я думаю, что не один месяц уйдет, чтобы он поправился.

Сейчас медиков беспокоит состояние правой ножки ребенка, обмороженной и сломанной. Однако, они рассчитывают ее спасти и восстановить полностью.