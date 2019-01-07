Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Десятимесячный Ваня Фокин, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Как сообщает ТАСС, министр отметила, что состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии существенно улучшилось. "Активно реагирует, уже общается с мамой", - сказала Скворцова.

Как уже сообщала "РГ", малыша вечером 1 января отправили спецбортом ФМБА на лечение в столичный НИИ, который возглавляет доктор Леонид Рошаль, в связи с чем его часто называют клиникой Рошаля. Вероника Скворцова взяла его лечение и реабилитацию под личный контроль.

Напомним, мальчик более 35 часов пролежал под завалами рухнувшего подъезда и каким-то чудом остался жив. Малыш находился в тяжелом состоянии, но сразу перестал плакать, когда увидел подобравшихся к нему спасателей.