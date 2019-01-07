Новости

Видео: В Крыму Рождество нарисовали снегом 12:42
Патриарх Кирилл призвал не попадать в рабство от гаджетов 12:25
Посольство США в Греции атаковали анархисты 12:00
Жителя Кузбасса осудили за покупку на AliExpress 11:56
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание 11:50
В Донбассе рождественская ночь прошла под звуки выстрелов 11:45
Российские хоккеистки победили шведок на молодежном ЧМ 11:40
Никитин показал лучший результат сезона в мире в беге на 3000 м 11:36
В помощь пострадавшим в Магнитогорске собрано более 23 млн рублей 11:00
В Сети появились фото большого десантного корабля США в Черном море 11:00
Власти Крыма предостерегли США от провокаций в Черном море 10:49
КНДР потребовала полного прекращения военных учений США и Южной Кореи 10:20
На Камчатке погиб сорвавшийся с вулкана альпинист 10:02
США спустя 18 лет ликвидировали организатора теракта против эсминца "Коул" 10:00
В Киеве рассказали о самом болезненном пункте томоса об автокефалии 09:55
Жителей Крыма предупредили о сильных снегопадах 09:38
В СКФО дороги в страны Закавказья закрыли из-за лавин 09:38
Патриарх Кирилл проведет сеанс связи с МКС 09:28
После взрыва в Магнитогорске прокуратура предупредила о лжегазовщиках 09:10
Запуск грузового корабля "Прогресс" отложили 08:50
В Новосибирской области два человека погибли при пожаре 08:45
Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ 08:15
Япония ввела налог на выезд туристов из страны 07:40
Понравившийся президенту амурский мед пошел на экспорт в Китай 07:24
Майкл Дуглас получил четвертый "Золотой глобус" 07:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Дачников обязали сообщать властям о перестройке своих домов
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Самые интересные спортивные трансляции на ТВ 7-8 января
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах
07.01.2019 11:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Десятимесячный Ваня Фокин, спасенный из-под обломков рухнувшего в Магнитогорске подъезда жилого дома, пришел в сознание. Об этом в понедельник сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Фото: Илья Московец/ТАСС
В помощь пострадавшим в Магнитогорске собрано более 23 млн рублей

Как сообщает ТАСС, министр отметила, что состояние ребенка за время пребывания в московском НИИ неотложной детской хирургии и травматологии существенно улучшилось. "Активно реагирует, уже общается с мамой", - сказала Скворцова.

Как уже сообщала "РГ", малыша вечером 1 января отправили спецбортом ФМБА на лечение в столичный НИИ, который возглавляет доктор Леонид Рошаль, в связи с чем его часто называют клиникой Рошаля. Вероника Скворцова взяла его лечение и реабилитацию под личный контроль.

Напомним, мальчик более 35 часов пролежал под завалами рухнувшего подъезда и каким-то чудом остался жив. Малыш находился в тяжелом состоянии, но сразу перестал плакать, когда увидел подобравшихся к нему спасателей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Взрыв газа в жилом доме в Магнитогорске
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Власти Крыма предостерегли США от провокаций в Черном море
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе
Спасенный из-под завалов в Магнитогорске младенец пришел в сознание
В Донбассе рождественская ночь прошла под звуки выстрелов
В Киеве рассказали о самом болезненном пункте томоса об автокефалии