Renault Duster Dakar: стоит ли покупать дизельный кроссовер

На тесте "РГ" оказался народный вcедорожник Renault Duster с дизельным мотором в экзотическом и недешевом исполнении Dakar. В ходе испытаний мы разбирались с тем, стоит ли доплачивать за "дакаровский" наряд и проверяли, практичен ли дизель зимой.

У Duster в России огромное количество поклонников, которые ценят этот автомобиль за брутальный вид, просторный салон, широкий набор двигателей и трансмиссий и за достойные внедорожные возможности. Таким фанатам наверняка понравился бы автомобиль, который "РГ" выбрала для тестирования.

Кроссовер, представленный лимитированной версией Dakar (названа в честь участия гоночного дастеровского прототипа в легендарной гонке "Дакар"), отличался апельсиновым цветом "Оранжевая Аризона", доступным только для машин этой серии, черными пластиковыми расширителями колесных арок, штатными черными 16-дюймовыми легкосплавными дисками Black Thema, черными же накладками на внешние зеркала, а также многочисленными логотипами и вышивками на креслах и тканевых ковриках с названием спецверсии.

Машины серии Dakar доступны у нас исключительно с полным приводом и с любым из моторов, предлагающихся для стандартных Duster, а это начальный 1,6-литровые бензиновый 114-сильный двигатель, топовый 2-литровый 143-сильный агрегат, а также 1,5-литровый 109-сильный "турбодизель", являющийся любимцем "джипером". Вариант с последним мотором, сочетающимся исключительно с 6-ступенчатой "механикой", как раз и оказался в нашем распоряжении.

Оранжевое настроение

Оранжевый цвет - это небанально и жизнеутверждающе. В сочетании с многочисленными черными акцентами кузов выглядит еще и стильно. К тому же "дакаровский" вариант имеет еще и пару утилитарных преимуществ. Расширители колесных арок лучше (но, увы, не тотально) защищают кузов от грязи. Мощные пластиковые молдинги на бортах - еще одна "фишка", недоступная для всех остальных исполнений Duster.

Такие "протекторы" незаменимы в том числе и на тесных парковках, поскольку отлично защищают кузов от ударов открывающихся дверей соседних машин. Наконец, наш испытуемый имеет на вооружении пакет "Protection Dakar" за 7 990 рублей. Тем, кто планирует выезды на проселок, заказать такой точно стоит. Это "удовольствие" включает стальную трехмиллиметровую защиту редуктора и топливного бака , а также мелкоячеистую сетку, прикрывающую радиатор от камней.

В салоне помимо оригинального декора, положенного Dakar (а это черные акценты в отделке консоли, металлизированные накладки на пороги и прочие украшательства), обнаруживаем знакомый жесткий пластик, подчеркивающий брутальный характер модели и лично меня нисколько не раздражающий.

"Островки" отделки более высокого класса (таким мы бы - признаюсь - хотелось видеть весь салон) - это обшивка панелей дверей, достаточно добротная тканевая обивка кресел, приятные полимеры (или опциональная обшивка кожей) рулевого колеса и рукояти рычага трансмиссии. Жаль также, что дизайнеры не пошли чуть дальше и не добавили, к примеру, вставок в цвет кузова или, скажем, дополнительных поручней на стойках - это подчеркнуло бы спортивно-внедорожную направленность спецверсии.

Эргономика после масштабного рестайлинга 2015 года заметно улучшилась. Трудно переоценить, к примеру, "человеческую" регулировку водительского кресла по высоте (раньше нужно было подпрыгивать вместе с подушкой, чтобы зафиксировать высоту подушки), классический сигнал клаксона в ступице руля (а не в торце подрулевого рычажка, как прежде) и опять-таки привычные стеклоподъемники на панелях дверей (у предшественника - на центральном тоннеле).

Однако эргономических огрехов все же хватает, и "дастероводам" они, конечно же, знакомы. Мои главные претензии заключаются в отсутствии регулировки рулевой колонки по вылету (есть только настройка по углу наклона), низкому расположению 7-дюймового экрана мультимедиа (очень уж далеко от поля обзора дороги), "слепому" блоку кондиционера (положения тумблеров с красными метками не разглядеть, можно лишь заучить их позиции и смещать по памяти) и труднодоступному джойстику регулировки внешних зеркал.

К важнейшим преимуществам же отнесем удобный подрулевой пульт управления аудиосистемой, USB-слот в верхней части экрана "мультимедийки" (через него можно в том числе и подзаряжать ваши девайсы), громкую связь по Bluetooth, сразу две 12-вольтовых розетки (на центральном тоннеле и консоли перед задним диваном), "мультируль" с кнопками управления круиз-контролем и, конечно же, мультимедиа с расширенным функционалом.

Главный приятный сюрприз - это, конечно же, камера заднего вида, объектив которой не сильно забрызгивается даже в дождь и слякоть. Иными словами, камера Duster остается "зрячей" даже после поездок в дождь и слякоть. По крайней мере во время предновогоднего теста мне ни разу не приходилось вылезать из машины и протирать объектив перед парковкой. Вполне сносно работает также русифицированная навигация с функцией показа пробок.

Ну и, разумеется, Duster несмотря на сохранившиеся после рестайлинга бюджетные рудименты, чудесным образом создает уютную атмосферу в салоне. Прежде всего - потому что здесь просторно благодаря немаленькой колесной базе (2673 мм), мягким (будто домашним) сиденьям с достаточно развитым профилем и большой площади остекления, не создающего, как в иных купеобразных кроссоверах, ощущения клаустрофобии. Хорош также и багажник на 408 л. Да, здесь не предусмотрено сеточек и крепежей, как, скажем, у Skoda, зато в подполье имеется огромный органайзер с многочисленными нишами, а на жесткую полку, доставшуюся Duster после рестайлинга, можно уложить "мелочевку" типа зонтов, или головных уборов.

Хвала дизелю

Поскольку тест-драйв происходил при "минусе" (указатель термометра кочевал от отметки -5 до -15 градусов), а машина ночевала в основном на улице, были опасения, что возникнут сложности с холодным пуском дизельного агрегата. Однако оказалось, что я волновался напрасно. Следуя известному правилу, я проворачивал ключ на одно положение в замке зажигания, ждал, пока загорится индикатор работы свечей в виде спирали, и лишь через пару секунд заводил мотор. Дизельный Duster при таком алгоритме действий пробуждался всегда с первого раза.

Предвосхищу также вопросы о системе дистанционного запуска двигателя Renault Start, позволяющей запустить двигатель с расстояния до 200 метров и подогреве лобового стекла. Их в тестовом автомобиле не было и не могло быть. Эти опции доступны, увы, только для Duster c бензиновыми двигателями.

Что касается собственно езды, могу с уверенностью сказать, что дизельный Duster способен подарить максимум удовольствия путешественникам и просто практичным владельцам. Прежде всего, в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач этот мотор обеспечивает тотальный контроль над машиной. Поскольку начальные передачи "механики" нарезаны очень мелко, вам придется часто работать рычагом, но взамен вы получите ощутимый запас тяги перед каждым маневром ускорения. Читай - дизельный Duster очень живо откликается на "газ". Не менее важно, что мотор не глохнет, даже если вы ползете в медленной пробке на второй передаче - эластичность на высоте.

Вполне хватает 109 "лошадок" и для быстрых обгонов на трассе, а шестая передача вносит весомый вклад в экономию топлива. Сжигать менее 6 л/100 км при движении со скорость 110 км/ч реально, в городе же расход можно удержать на уровне 8 л/100 км. Для наибольшей экономии стоит перевести шайбу выбора режимов движения в переднеприводное положение 2WD.

Для джиперов, повторюсь, дизельный Duster представляет живой интерес. Ведь на бездорожье этот автомобиль даст фору многим, казалось бы, более серьезным SUV с жесткими блокировками дифференциала. В большинстве ситуаций не нужно даже переводить тумблер интеллектуальной системы полного привода в положение Lock.

Специально загонял тестовый Duster в глубокие сугробы и всякий раз выезжал из снежной "засады" с "шайбой" в положении Auto, когда система сама жонглирует тягой, перераспределяя ее между колесами передней и задней оси. Хорошо и то, что клавишей на приливе консоли можно отключить систему стабилизации, не позволяя ESP душить двигатель, к примеру, на скользких подъемах.

Для серьезного же бездорожья с колеями, глубоким снегом, грязью и бродами логично использовать трансмиссионный режим Lock. С его выбором система полного привода поделит тягу между осями строго поровну (блокировка сохраняется до 80 км/ч), остальное сделает сверхкороткая первая передача, по сути имитирующая "понижайку", и превосходная геометрическая проходимость - клиренс 210 мм, углы въезда и съезда - 30 и 36 градусов, короткие свесы и вышеупомянутая усиленная защита днища и пластиковый обвес.

Управляемость дизельного Duster не разочарует большинство водителей. Руль, проделывающий 3,3 оборота от упора до упора, по меркам асфальтовых "паркетников" "длинноват", но не настолько, чтобы вы не смогли заправить машину на быстрый вираж или прописать связку быстрых поворотов. Несмотря на то что рулевой привод дизельной машины оснащен электроусилителем, дефицита информации на ободе не наблюдается. Женщинам "баранка" покажется слишком тугой, мужчинам - в самый раз. Более того, такие настройки создают ощущение управления честным мужским внедорожникам, и лично мне очень даже по вкусу.

Подвеска также откалибрована под активную и при этом комфортную езду. Дизельный Duster умеет мастерски сглаживать мелкие дорожные неровности, звучно, но мягко отрабатывает средние изъяны, а по основательно разбитой дороге можно нестись во весь опор - пробить амортизаторы на крупных ухабах у вас вряд ли получится. Оборотная сторона таких настроек - весьма солидные ходы подвесок, а потому ощутимые боковые крены при резком заходе на вираж и кивки кузова при экстренном торможении. Все это не мешает Duster уверенно замедляться без увода с траектории.

Шумоизоляция, скажем так, средняя. В салон пробивается шум достаточно вибронагруженного дизеля и гул шин, который начинает раздражать примерно на 80 км/ч. С другой стороны, сказать, что в салоне очень уж шумно нельзя - разговаривая, водитель и пассажиры не напрягают голос. Если верить "реношникам", в ходе последнего рестайлинга инженеры использовали дополнительные шумопоглотители в районе моторного щита и колесных арок, так что, как ни крути, актуальный Duster тише предшественника.

Дело в нюансах

Какие еще сюрпризы может преподнести обрусевший "француз"? К примеру, вы должны быть готовы к тому что этот автомобиль - грязнуля. В слякоть пороги, в особенности в районе задних крыльев быстро покрываются налетом грязи, а поскольку пороги кроссовера во всех смыслах выдающиеся, вы непременно испачкаете брюки во время высадки и посадки.

Отсутствие в списке опций обогрева ветрового стекла, который у бензиновых Duster оперативно очищает "лобовуху" от снега и наледи, равно как отогревает щетки стеклоочистителей, как мы выяснили, не является проблемой при температуре минус 15 градусов. Лобовое стекло быстро избавляет от снежного налета штатный тэн (термоэлектрический нагреватель), запускающий теплый воздух в салон сразу после пуска двигателя, а по мере прогрева салона в дело вступает мощный основной отопитель.

Другие важные аспекты адаптации - блок управления двигателем, откалиброванный c учетом качества топлива и наших климатических условий, генератор увеличенной мощности и аккумулятор повышенной емкости. Штатно предлагаются также передние и задние брызговики.

Что касается цен на экзотическое и практичное исполнение Dakar, они начинаются с отметки 1 015 990 за машину с начальным 1,6-литровым 114-сильным бензиновым мотором. 2-литровые Duster Dakar c 6-ступенчатой "механикой" и 4-диапазонным "автоматом" оценены в 1 055 990 рублей и 1 105 990 рублей соответственно, а наш дизельный герой обойдется в 1 089 990 рублей. Для сравнения, цены на самый доступный полоприводный стандартный Duster (с менее богатым штатным оснащением) стартуют с 819 990 рублей. Разница, как видите, весьма ощутима - почти в 200 000 рублей.

Более того, за окраску "металлик" дизельного Duster Dakar придется доплатить 15 990 рублей, за систему "ЭРА-ГЛОНАСС - 11 990 рублей, за пакет "Мультимедиа 2" (мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetouth, подрулевым джойстиком, функцией "свободные руки" и камерой заднего вида) - 26 990 рублей, за ESP (систему стабилизации курсовой устойчивости) и HSА (система помощи при трогании на подъеме) - 15 990 рублей, за вышеупомянутый внедорожный пакет "Protection Dakar" - 7 990 рублей.

И тем не менее оранжевый автомобиль настолько симпатичен и харизматичен, что дополнительные деньги за уникальные опции и дакаровскую легенду заплатить не жалко. В конечном счете, мы покупаем автомобили не только для перемещения из точки А в точку Б, а инвестируем в свое хорошее настроение.