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07.01.2019 17:50
Рубрика: Культура

"Русские сезоны" в Германии откроются концертом под управлением Гергиева

Текст: Мария Воронова

Масштабный фестивальный цикл "Русские сезоны", который охватит всю Германию и продлится целый календарный год, 7 января открывается на сцене Берлинской филармонии. В честь открытия "культурного марафона" прозвучит опера Петра Чайковского "Иоланта" в исполнении солистов оперной труппы, хора и симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. По случаю открытия "Русских сезонов" в Берлин приедут вице-премьер Ольга Голодец, а также спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Фестиваль предложит немецкому зрителю поближе познакомиться с богатой и самобытной русской культурой - от оперных и балетных постановок до выставок современного искусства и ледовых шоу.  В этом тесном межкультурном диалоге и заключается главная цель проекта, который появился не так давно: впервые "Русские сезоны" состолись в 2017 году в Японии, а в прошлом году фестиваль принимала Италия.

"Фестиваль возрождает созданную более ста лет назад Сергеем Дягилевым традицию и выводит наше культурное взаимодействие на новый уровень. "Русские сезоны" - проект, который раскрывает всю полноту и богатство русской культуры на современном этапе", - отметила Ольга Голодец.

В богатой фестивальной программе этого года (по словам посла РФ в Германии Сергея Нечаева, запланировано более 450 культурных событий по всей стране) примут участие Русский музей, Третьяковская галерея, Мариинский и Александринский театры, Театр имени Моссовета, Театр имени Евгения Вахтангова, Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой, Театр балета Бориса Эйфмана, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, оркестр "Виртуозы Москвы", музыкальный театр "Геликон-Опера", театр Et Cetera.

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