Синдзо Абэ поклялся на могиле отца поставить точку в переговорах с РФ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил могилу своего отца Синтаро Абэ, видного политика правящей Либерально-демократической партии, который с ноября 1982 года по июль 1986 года занимал пост министра иностранных дел страны. Действующий глава японского правительства для этого приехал на родину своих предков в город Нагато префектуры Ямагути. Политика сопровождала его супруга Акиэ Абэ.

"Я поклялся приложить все силы, чтобы несмотря ни на что продвинуть (диалог о заключении мирного договора с Россией - прим. "РГ") и поставить точку", - рассказал Синдзо Абэ сопровождавшим его журналистам после поминовения предков, передает телерадиокомпания NHK.

По словам премьера, его отец сам работал над улучшением отношений Японии с Советским Союзом и решением вопросов о заключении мирного договора и урегулирования территориальных разногласий.

"Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать все усилия и исполнять свой служебный долг, потому что в этом году будет исторический поворотный момент", - добавил Синдзо Абэ.

Накануне глава японского кабинета министров уже говорил о "решающем моменте" в переговорах с Россией.

Так, Синдзо Абэ 5 января сделал соответсвующее заявление в городе Симоносэки префектуры Ямагути.

"С этого времени настал решающий момент", - отметил тогда премьер. По словам японского политика, он полон решимости вместе с президентом РФ Владимиром Путиным поставить "точку в переговорах".

Добавим, что 14 января в Москве пройдут консультации министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно. Стороны обменяются мнениями по проблематике заключения мирного договора.

Встреча руководителей внешнеполитических ведомств Японии и России пройдет накануне двусторонних контактов на высшем уровне.

Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ во второй половине января по пути в Давос на Международный экономический форум сделает остановку в РФ для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Некоторые СМИ отмечают, что диалог первых лиц намечен на 21 января.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ 14 ноября прошлого года на встрече в Сингапуре договорились ускорить диалог по вопросу заключения мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года, которая предполагает передачу японской стороне острова Шикотан и гряды Хабомаи после заключения полноценного мирного договора.