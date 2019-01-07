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07.01.2019 13:36
Рубрика: В мире

СМИ: Британский парламент проголосует по Brexit 15 января

Текст: Игорь Дунаевский

Парламент Великобритании проголосует по соглашению о выходе из Евросоюза 15 января. Об этом телекомпания BBC сообщила со ссылкой на источник в британском правительстве.

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Ранее премьер-министр Тереза Мэй раздумывала над переносом голосования, поскольку шансы на то, что парламент одобрит сделку Мэй с Брюсселем, выглядят невысокими. Многих законодателей не удовлетворили условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке после выхода из ЕС.

Выход Великобритании из Евросоюза намечен на конец марта 2019 вне зависимости от того, будет ли достигнуто соглашение, прописывающее все условия, или нет. Второй сценарий называют "жестким брекситом".

Между тем более 200 членов британского парламента подписали обращение к премьеру, призвав ее отказаться от "брексита" в том случае, если соглашение достигнуто не будет, поскольку это может привести к сокращению рабочих мест на Альбионе.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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