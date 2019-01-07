СМИ сообщили возможные места встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына

С наступлением Нового года заметно активизировались приготовления ко второму американо-северокорейскому саммиту. В США сказала, что соответствующее заявление будет сделано "в недалеком будущем", а СМИ уже назвали несколько мест, где скорее всего эта встреча произойдет.

Напомним, что первая в истории личная встреча лидеров США и КНДР прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. В последнее время США и КНДР обменялись посланиями лидеров и ведут активные тайные переговоры, согласовывая детали второго саммита, заинтересованность в котором подтвердили как Дональд Трамп, так и Ким Чен Ын.

"Где?" - пожалуй, сейчас это главный вопрос, ответ на которой в отношении ожидающегося саммита Кима и Трампа пытаются найти СМИ и эксперты. Если обобщать названные в самых разных изданиях варианты и учесть слова Трампа, что место будет "в пределах перелета самолетом", то очередная встречл лидеров США и КНДР может произойти в одной из следующих стран: Вьетнам, Индонезия, Монголия, межкорейская граница (Пханмунчжом) или даже в США, на Гавайях. Главным ограничивающим фактором, который сужает радиус предположений, является дальность полета личного самолета Ким Чен Ына. Предположительно, это не более пяти тысяч километров.

Как сообщили американские и южнокорейские СМИ, в настоящий момент активную закулисную дипломатическую работу ведут вьетнамцы, которые хотят, чтобы второй саммит КНДР и США прошел у них. Об этом представители Вьетнама якобы уведомили даже Южную Корею, попросив оказать содействие. Судя по слухам, вариант с Вьетнамом, с которыми у американцев сейчас весьма неплохие отношения, подходит и США. В СМИ попала информация, что представители Госдепа уже посетили Вьетнам и обсудили этот вопрос. Потому на данный момент Ханой является одним из главных претендентов в качестве площадки для саммита.

Другой возможный вариант - Индонезия. Эта страна постоянно обсуждается каждый раз в привязке к возможным переговорам с участием северокорейцев. В Индонезии есть посольство КНДР, страна активно участвует в Движении неприсоединения, находится в радиусе полета "борта № 1" Северной Кореи.

В Монголии тоже есть посольство КНДР, а представители официального Улан-Батора также подчеркивали свою готовность предоставить место для встречи Трампа и Кима. В этой связи Улан-Батор - еще один вероятный вариант.

По многим соображениям удобен и распложенный на межкорейской границе Пханмунчжом. Там уже встречались лидеры Юга и Севера. Кроме того, это место удобно в плане доступности для Ким Чен Ына, которому не придется даже лететь, а также для Трампа с точки зрения обеспечения безопасности. Кроме того, Пханмунчжом, который ранее был символом раздел Корейского полуострова, в настоящее время больше ассоциируется с мирным процессом и диалогом.

Некоторые эксперты считают, что Ким Чен Ын может согласиться прилететь даже в США, но не на материк, а на "промежуточную территорию". В этой связи не исключен вариант с организацией площадки встречи на Гавайях.

Если расширять круг "поиска удобных мест", то сюда можно включить Швецию и Швейцарию, которые, насколько можно судить, в целом тоже не против принять у себя саммит. Но здесь многие упирается в чрезмерную дальность перелета для Ким Чен Ына, а потому вероятность невелика.

Следует признать, что сейчас ничего определенно сказать нельзя и придется ждать до официального заявления одной из сторон по поводу саммита, если он состоится вообще. Определенно можно лишь сказать, что Ким и Трамп не настроены снова лететь в Сингапур для переговоров. Об этом ранее уже заявил американский лидер, отметив, что они подыскивают "новую площадку для диалога".