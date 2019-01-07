Су-35 назвали "королем самолетов"

Эскадрилья ВВС Китая, укомплектованная российскими истребителями Су-35, готовится к первой зарубежной командировке. Летчики будут участвовать в международных учениях с партнерами КНР.

Подразделение носит название "Южный Синьцзян-Лицзянь" и базируется на аэродроме Суйцзы в провинции Гуандун. Прежде здешние летчики летали на Су-27. Когда стало известно о подготовке к учениям, некоторые китайские военные эксперты выразили недоумение, зачем отправлять на международные учения российские самолеты поколения 4++, когда есть собственный истребитель пятого поколения J-20. Он, мол, и должен представлять КНР за рубежом.

В ответ летчики "Южного Синьцзян-Лицзяня" усомнились в компетентности экспертов, пишет "Военное обозрение".

- Я не понимаю претензий к Су-35. Высказавшие их не только не знают всех возможностей российского самолета, но и не представляют, какие задачи предстоит решать авиации на учениях. Су-35 нельзя сравнивать с J-20, у них совершенно разные задачи. Су-35 - король среди самолетов четвертого поколения, - рассказал пилот в интервью китайскому телеканалу.

Напомним, в декабре РФ исполнила обязательства перед КНР по контракту 2015 года - за три года Поднебесной передали 24 истребителя Су-35. Самолетам устроили пышную встречу на аэродроме Суйцзы.

Су-35 предназначен для завоевания господства в воздухе. Самолет может нести на 12 точках подвески до восьми тонн бомб и ракет. В ближнем бою ключевыми преимуществом российской машины становится сверхманевренность - ее обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги. По большинству характеристик российский истребитель отвечает требованиям, предъявляемым самолетам пятого поколения.