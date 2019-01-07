Умер автор "Православной энциклопедии", телеведущий Николай Лисовой

На 73-м году жизни 7 января скончался Николай Николаевич Лисовой, советский и российский философ, историк Церкви, писатель и публицист, телеведущий и автор телефильмов, кандидат философских наук и доктор исторических наук, один из авторов "Православной энциклопедии".

О смерти Лисового сообщил в Facebook первый секретарь Союза писателей России Геннадий Иванов.

"В Рождественскую ночь умер писатель и ученый Николай Николаевич Лисовой. Поэт, философ и историк, заместитель председателя Императорского Православного Палестинского общества, член Союза писателей России", - написал Иванов.

Отпевание ученого пройдет 10 января в 11 часов в Успенском соборе Новодевичьего монастыря в Москве.

Николай Лисовой родился в 1946 году. Работал в Институте прикладной математики АН СССР, Институте иностранных языков имени Тореза, на филологическом факультете МГУ и в Государственном историческом музее. Защитил диссертацию по теме "Философский анализ современных концепций времени в физике и космологии".

С 1969 года печатаясь в издании РПЦ "Журнал Московской Патриархии" (под псевдонимом "Вольгин" или анонимно). В девяностых вел ежедневную телепередачу "Православный календарь" на канале РТР.