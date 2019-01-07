В 2018 году интерактивными сервисами ГИБДД пользовались 800 млн раз

Такая статистика обращений по электронному адресу www.гибдд.рф приведена в сообщении, размещенном на официальном сайте Госавтоинспекции России.

Там перечислены несколько интерактивных сервисов, призванных максимально упростить и ускорить получение гражданами важной для них информации. К примеру, сервис проверки наличия неуплаченных штрафов позволяет узнать обо всех нарушениях, совершенных на определенном транспортном средстве на всей территории страны. Если в 2017 году этой услугой воспользовались более 193,3 млн раз, то годом спустя данный показатель составил уже свыше 405,6 млн. Сообщается, что на сегодняшний день этот сервис дополнен возможностью предоставления гражданам фотоматериалов, послуживших доказательной базой при наложении штрафов центрами автоматизированной фиксации административных правонарушений. Причем фотоматериалы правонарушений предоставлены из всех субъектов РФ.

Другой сервис связан с проверкой "истории" транспортных средств. Он позволяет отследить весь "путь" автомобиля на предмет его розыска, участия в дорожно-транспортных происшествиях, а также наличия запретов и ограничений. Такие сведения особенно важны при заключении сделок купли-продажи транспортных средств. "На протяжении 2017 года граждане обратились к интернет-ресурсу Госавтоинспекции за этой услугой 130,1 млн раз, а в 2018-м году - более 257,5 млн раз", - сообщается на сайте ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, проверкой участия транспортного средства в ДТП в 2018 году интересовались свыше 117,6 млн раз (за 12 месяцев предыдущего года - почти 30 млн). Поступило 58,8 млн обращений за информацией о том, находился ли автомобиль в розыске (12 месяцев 2017-го - 57,3 млн). Наличие ограничений у того или иного транспортного средства проверили 80,2 млн раз (в 2017 году - немногим более 34,3 млн).

Большим спросом также пользовался сервис проверки водительских удостоверений. С его помощью граждане, а также работодатели, принимающие на работу и выпускающие на линию водителей, получали информацию о том, выдавалось ли то или иное водительское удостоверение, находится ли данный документ в розыске. Кроме того, можно было узнать, лишался ли человек права управления транспортными средствами. По данным ГИБДД, в 2017 году через этот сервис было осуществлено около 6 млн проверок водительских удостоверений, а за 2018-й им воспользовались 13,5 млн раз.

На официальном сайте Госавтоинспекции также размещены различные онлайн-справочники.

