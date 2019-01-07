В "Сухом" ответили на сообщения о блокировке США поставок SSJ 100

Компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) не получила от министерства финансов США ни положительного, ни отрицательного ответа по вопросу поставок самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран.

"Поскольку количество комплектующих американского происхождения в текущей версии самолета SSJ100 превышает 10%, в рамках прохождения формальных процедур ГСС была подана заявка в Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) для одобрения возможности продаж самолета SSJ 100 в Иран. На конец 2018 года ни положительного, ни отрицательного заключения получено не было", - сообщили "РГ" в пресс-службе ГСС.

Кроме того, там отметили, что ГСС продолжает работы по снижению количества комплектующих иностранного происхождения и работает над новой версией самолета. Стоимость его эксплуатации будет существенно снижена. Также планируется повысить эффективность программы за счет репрайсинга ряда комплектующих. Поставки обновленного продукта, как ожидается, не потребуют каких-либо дополнительных формальных согласований с третьими странами, добавили в ГСС.

Ранее представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани заявил, что власти США отказали в выдаче экспортного сертификата на продажу SSJ 100.