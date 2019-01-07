Видео: Священник упал в обморок рядом с Порошенко

Во время церемонии передачи томоса об автокефалии "новой церкви" Украины один из священнослужителей, стоявших рядом с украинским президентом Петром Порошенко, потерял сознание. На появившихся в СМИ кадрах трансляции видно, как священник падает в обморок, а окружающие пытаются удержать его и поставить на ноги. Украинский лидер остался на своем месте и отвернулся.

Церемония прошла в минувшие выходные в соборе Святого Георгия в Стамбуле. Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии и передал его представителям Украины. Документ ограничивает юрисдикцию "новой церкви" территорией Украины и запрещает ей назначать епископов или создавать приходы за пределами страны. Уже существующие за рубежом украинские церковные общины перейдут под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

Ранее в Русской православной церкви назвали ничтожным состоявшийся 15 декабря 2018 года в Киеве собор, на котором было принято решение о создании "новой церкви" на Украине.