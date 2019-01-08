Через два года может быть отменен коэффициент мощности при расчете тарифа по ОСАГО. А еще раньше - территориальный коэффициент. Это станет продолжением масштабной реформы страхования автогражданской ответственности, которая стартовала в этом году и о необходимости которой Банк России и другие ведомства говорили уже давно.

Какие новые изменения ожидаются по ОСАГО в 2020-2021 годах, "Российской газете" рассказал начальник Управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.

Давайте сначала напомним о том, ради чего проводится ­реформа ОСАГО.

Кирилл Табаков: Сегодняшняя система тарифов ОСАГО является несправедливой и уравнительной. Страховая премия рассчитывается исходя из регионального коэффициента и мощности ­автомобиля. И получается, что добросовестный водитель, ­соблюдающий правила дорожного движения или редко пользующийся автомобилем, сегодня по факту платит за тех, кто лихачит и наносит урон гражданам.

Простой пример. Двадцатилетний житель Краснодарского края, не имеющий стажа вождения и управляющий недешевой машиной Volkswagen Touareg (249 л.с.), должен бы платить в среднем 26 750 рублей справедливого тарифа, но прежние правила позволяли установить цену не выше 14 232 рублей. А житель Перми 49 лет с большим стажем вождения, владелец Lada Granta (87 л.с.), должен бы платить 3242 рубля, но минимальная возможная граница установлена для такого страхователя в 5919 рублей. А по факту он платил порядка 7200 рублей - за себя и "за того парня".

Но ведь жители одного города отличаются не только возрастом и мощностью автомобиля. Кто-то лихачит, кто-то подрабатывает на своем автомобиле, а у кого-то машина стоит всю неделю в гараже и используется только по особым случаям.

Кирилл Табаков: Комплекс мер, разработанный Центральным банком и минфином, направлен на то, чтобы каждый платил за себя, а тариф был справедливым и индивидуальным для каждого водителя. В результате цена на полис для большей части водителей должна стать ниже, а лихачам придется платить больше.

Так каких изменений ожидать водителям и когда?

Кирилл Табаков: Реформа начнется в 2019 году и будет проходить в три этапа. На первом этапе предлагается изменить расчет коэффициентов бонус-малус (КБМ) и возраст-стаж, а также расширить тарифный коридор по ОСАГО. Эти изменения введены нормативным актом Банка России.

На втором этапе планируется отказаться от неэффективных коэффициентов: территориального и коэффициента мощности.

Кирилл Табаков: Страховым компаниям будет предоставлено право устанавливать индивидуальный базовый тариф для каждого водителя. Для этого необходимо менять законодательство. Законопроект уже подготовлен минфином и внесен в правительство.

На третьем этапе будет предоставлена возможность устанавливать свободный тариф. Но только после того, как Банк России оценит последствия реализации первых двух этапов.

Не получится так, что цены вырастут?

Кирилл Табаков: Некоторый рост, конечно, возможен. Но крупнейшие страховые компании уже выступили с заявлениями, что готовы автовладельцам, которые водят безаварийно, снизить стоимость полиса относительно текущих цен. Так что эта категория граждан от реформы только выиграет.

Конечно, тем, кто не соблюдает правила дорожного движения, кто постоянно попадает в ДТП либо повышает риск аварий, придется раскошелиться. Но, наверное, большинство автовладельцев с таким подходом согласятся.

Законопроект предполагает закрепить за Банком России право контроля за тарифной политикой страховщиков в сфере ОСАГО. У регулятора будет возможность ограничивать сверхприбыль страховщиков.

В Госдуме обсуждают законопроект, который позволяет не учитывать при начислении страховых выплат по ОСАГО износ автомобиля

Многие водители жалуются на несправедливость при установлении коэффициента бонус-малус (он зависит от наличия либо отсутствия аварий у владельца авто). Кому-то его незаметно обнуляют, где-то страховщик в момент окончания договора не представляет в базу данных новое значение коэффициента и так далее...

Кирилл Табаков: Сейчас у одного водителя может быть сразу несколько коэффициентов бонус-малус, из-за этого много путаницы. После реформы коэффициент будет назначаться человеку 1 января и не меняться до 31 декабря, сколько бы договоров ОСАГО автовладелец ни заключил. 1 января будет проверена история его аварий за прошедший год, и вот тогда может быть присвоен новый коэффициент.

Для тех, у кого сегодня в системе значится два или более коэффициентов, после реформы останется один - меньший. Все сомнения толкуются в пользу водителя.

Если человек по какой-то причине год или более не был вписан ни в один полис ОСАГО, его коэффициент становится равным единице. Это выгодно страховым компаниям: если человек, например, ездил по полису без ограничения водителей (в том числе если он профессиональный шофер) или его машина долго была сломана, то все полученные им до этого бонусы "сгорают".

Но это "лазейка" и для аварийных водителей. Попав в несколько аварий и получив коэффициент 2,45, такой водитель год водит по полису без ограничения водителей, а через год у него снова коэффициент 1.

Эти злоупотребления будут прекращены с введением новой системы.

Сейчас житель небольшого поселка в Свердловской области платит за полис в среднем 3,6 тысячи рублей, а через несколько километров от него такой же водитель платит 1,98 тысячи рублей, потому что его поселок уже в Курганской области. Здесь когда ждать перемен?

Кирилл Табаков: Это, как я уже говорил, касается второго этапа реформы.

В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое. Возможно, место жительства будет и в будущем влиять на тариф, но это будет менее формально, чем сейчас. Этот вопрос прорабатывается. Отмена территориального коэффициента произойдет, видимо, уже в 2020 году.

А когда будет отменен коэффициент мощности?

Кирилл Табаков: Здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году.

Необходимость в них есть: сейчас при мощности машины от 120 л.с. тариф вырастает на 40 процентов (более 2 тысяч рублей), а при мощности более 150 л.с. - на 60 процентов (почти 3,5 тысячи рублей). Прошли те времена, когда автомобиль с мощностью 120 л.с. считался гоночным. Согласно статистике, самые распространенные автомобили обладают мощностью от 71 до 100 л.с., а для них все еще действует повышающий тариф.

После отмены коэффициента мощности страховщики смогут увеличивать тариф не более чем на 40 процентов. При этом должна появится и возможность представления дополнительной скидки на те же 40 процентов. Пусть компании сами решают: может быть, они дополнительно учтут марку автомобиля, может быть, начнут более внимательно изучать водителей.

Банк России, со своей стороны, будет настоятельно рекомендовать им использовать такой хорошо зарекомендовавший себя во всем мире инструмент, как телематика: на машину устанавливается прибор, фиксирующий скорость разгона, резкость торможения, более сложные характеристики поведения водителя, а также длительность, частоту и периоды использования транспортного средства, то есть те факторы, которые влияют на вероятность попадания в ДТП.

Необходимо использовать и статистику ГИБДД. Если человек - злостный нарушитель ПДД, то и страховка у него должна быть дороже.

Какие еще новшества ожидают автолюбителей по ОСАГО?

Кирилл Табаков: Ряд нововведений сейчас обсуждается в Госдуме. Банк России поддерживает многие инициативы депутатов.

Например, перестать учитывать при начислении страховых выплат износ автомобиля. Все водители наверняка знают, что сегодня, попав в аварию, они получат от страховой компании только часть суммы, которая нужна для ремонта.

Пусть автомобиль был не новым, но при ремонте ведь будут ставить новые детали. А денег дают как за старые. Мы не согласны с такой ситуацией и предлагаем изменить закон. Но не стоит думать, что можно бросить свой старенький автомобиль под самосвал и идти в страховую компанию за деньгами на новую машину. При полной гибели автомобиля должна возмещаться его реальная стоимость.

К сожалению, в ДТП бывают и погибшие. Сегодня, если человека, допустим, насмерть сбила маршрутка, его близкие получают возмещение в 500 тысяч рублей. А если человек погиб, находясь внутри той же самой маршрутки, - 2 миллиона рублей. Разве это справедливо?

Кирилл Табаков: Согласен, справедливым было бы выравнивание страховых сумм, которые получают наследники погибшего, во всех видах обязательного страхования. Этот вопрос прорабатывается.

Сейчас человек, сидя дома, может сам определить, сколько примерно стоит его полис ОСАГО. Достаточно посмотреть Указание Банка России и перемножить коэффициенты. Но после всех нововведений это будет невозможно. Ведь каждый страховщик будет оценивать водителя по-разному. И цена полиса будет разная. Как быть?

Кирилл Табаков: Согласен, очень важно наличие информации для водителя и понятность этой информации.

Мы хотим обязать страховщиков в обязательном порядке размещать на своих сайтах калькуляторы. Точно так же, сидя у себя дома, или с мобильного телефона человек сможет зайти на сайты страховых компаний и выяснить цену своего полиса.

Многие предпочитают оформлять ОСАГО через страховых агентов, которые часто предлагают полисы сразу нескольких компаний и стараются навязать клиенту ту, от которой получат большую комиссию.

Когда при определении цены ОСАГО нужно будет собирать много информации о водителе, у агентов появится еще один соблазн - обманывать водителя насчет цены полиса или страховой компании давать неверные сведения о водителе.

Мы планируем установить минимальный уровень знаний, которыми должен обладать агент, и в обязательном порядке вносить утвержденных агентов в единый реестр Банка России. Помимо отсева некомпетентных и недобросовестных агентов это нужно еще для одной цели: водитель должен иметь возможность зайти на сайт Банка России и узнать, кто перед ним - настоящий агент или мошенник.

Вступили в силу

Пенсионерам скидка на ОСАГО

Уже 9 января страховщики будут рассчитывать стоимость полисов ОСАГО по новым тарифам и с новыми коэффициентами. Впервые появятся коэффициенты по возрасту и стажу водителя, которые предусматривают скидку для автовладельцев. Но они будут актуальны только для людей в возрасте. Так, первое снижение стоимости предусмотрено для водителей возрастом более 30 лет и со стажем управления более 9 лет. Коэффициент возраст-стаж для них будет равен 0,96. То есть скидка составит 4 процента. Для тех, чей возраст более 35 лет, скидка появится уже при стаже управления шесть лет. Правда, в размере одного процента. Самая большая скидка ожидает автовладельцев в возрасте старше 59 лет, но со стажем управления от 6 лет. Для них скидка составит семь процентов. Надо сказать, что до сих пор количества значений коэффициента было всего пять. Причем минимальное значение было "1". То есть скидок никому не было. Теперь этих значений 58. Правда, помимо скидок они предусматривают и повышающие значения для наиболее опасных водителей. А именно для молодых и неопытных. Впрочем, страховщики и Центробанк пророчат, что для 80 процентов водителей стоимость страховки не увеличится, а для многих из них даже уменьшится. И только для 20 процентов самых рискованных водителей она вырастет.

Также расширится тарифный коридор, в пределах которого страховщик назначает стоимость полиса. Он расширится на 20 процентов вниз и вверх. Диапазон составит от 2746 до 4942 рублей. До сих пор он составлял 3432-4118 рублей. У страховщиков появится свобода назначать базовый тариф как выше, так и ниже текущего - в зависимости от ситуации в конкретном регионе. Но тот или иной тариф страховая компания будет назначать самостоятельно. Причем не для конкретного автовладельца, а для всего региона в целом, в котором она работает. Это позволит страховщикам назначать тарифы в зависимости от убыточности того или иного региона. Есть регионы, в которых убытки и частота страховых случаев ниже средних по России. Это так называемые зеленые регионы. В них стоимость страховки снизится. Есть регионы, где эти показания находятся на грани. И как там изменятся тарифы, будет зависеть только от политики страховщика. Есть красные регионы. В них выплаты и частота страховых случаев превышает среднестатистические данные по России. Понятно, что в этих регионах стоимость полисов вырастет. Но автовладельцы, независимо от их безубыточности для страховых компаний, останутся пока заложниками тарифной политики в регионах. Полностью либерализировать тарифы позволят только поправки в закон об ОСАГО. Но это произойдет еще не скоро. Также указание Центробанка упорядочивает присвоение коэффициента бонус-малус, который присваивается за количество убытков страховой компании. Если водитель не совершал аварий, то этот коэффициент сокращается с каждым годом на пять процентов. Если он виновен в ДТП, то коэффициент повышается сразу на несколько позиций. Однако до сих пор у водителя могло быть несколько таких коэффициентов. Например, у него есть свой автомобиль, а также он вписан в несколько полисов на автомобили, которые принадлежат другим собственникам. Теперь у каждого автовладельца будет только один коэффициент бонус-малус, который будет присваиваться раз в год. Если у водителя несколько коэффициентов, то ему присвоят минимальный.

Кстати

8 января вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые дают право автовладельцам продлевать срок уплаты штрафа со скидкой, если "письмо счастья" было получено по истечении срока такой оплаты.

Напомним, что оплатить штраф с дисконтом можно в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Однако не всегда письма с копией постановления о штрафе поступают к автовладельцам вовремя. Это стало поводом для разбирательства в Конституционном суде. В итоге суд постановил, что у автовладельца должно быть право на восстановление срока уплаты с дисконтом, если этот срок прошел не по его вине. В связи с этим решением Конституционного суда МВД и внесло изменения в законодательство.