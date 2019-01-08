Более 200 различных вещей забыли москвичи и гости столицы в метро в новогодние праздники. В их числе - чемодан с вещами, ледянки, коньки и детская коляска, а также борода и посох Деда Мороза.

Как утверждают в пресс-службе подземки, половина потерянных вещей уже возвращены владельцам, а вот за бородой и посохом пока так никто и не обратился. В пресс-службе напомнили, что все находки, обнаруженные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах поездов, отправляются на склад забытых вещей, что находится на станции "Котельники" Таганско-Краснопресненской линии.

Подвели итоги забавных находок и в одной из компаний, оказывающих услуги каршеринга в столичном регионе. "За 2018 год в наших машинах забыто больше 8 тысяч вещей", - сообщила пресс-служба компании BelkaCar. Среди них - пулемет РПК-74, живой лебедь, которого владельца, к счастью, нашли и забрали через час после того, как завершили аренду каршерингового автомобиля, подвесное биде, электрогитару с автографом Дэвида Гилмора и четыре билета на матч Испания - Россия ЧМ-2018. Один раз в Белке кто-то забыл 390 тысяч рублей, перевязанных резинками для волос, а однажды рассеянные пассажиры оставили 4 килограмма осетровой икры. "Мы плакали, когда отдавали", - написали в соцсетях сотрудники компании.