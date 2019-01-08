Экипаж "КамАЗ-мастера" показал лучшее время на старте ралли "Дакара"

Экипаж "КамАЗ-мастера" - Эдуарда Николаева - постарался с первых минут перуанского старта на ралли "Дакар-2019" напомнить партнерам и болельщикам, что "Золотой бедуин" заслуженно украшает камазовский клуб в Набережных Челнах. Он показал лучшее время на первом этапе марафона, стартовавшего накануне в Лиме. Команда преодолела спецучасток протяженностью 84 км за 1 час 9 минут и 5 секунд. Вторым стал голландец Тон ван Генугтен на "Ивеко", опоздав к финишу на 18 секунд, а третий результат показал экипаж аргентинца Федерико Вильягра на "Ивеко".

Как ранее сообщал "СОЮЗ", в прошлом году победу в зачете грузовиков одержал именно экипаж Николаева, а всего команды "КамАЗ-мастер" пятнадцать раз поднимались на высшую ступень пьедестала почета этого изнурительного и опасного мирового состязания.

Согласно судейским протоколам, экипаж из Набережных Челнов Дмитрия Сотникова показал пятое время, а Андрей Каргинов и Айрат Мардеев расположились на шестой и седьмой строчках соответственно.

Кстати, в десятке лучших пилотов грузовых машин оказался и Алексей Вишневский из белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто". Он уступил победителю 6 минут 8 секунд и стал девятым. А серебряный призер прошлого года Сергей Вязович - завершил выступление 14-м с отставанием в 10 минут 27 секунд. Третий экипаж "МАЗ-СПОРТавто", Александра Василевского, занял 17-ю позицию в итоговом протоколе.

В классе внедорожников призовые места на стартовом этапе завоевали гонщик из Катара Нассер Аль-Аттия, испанец Карлос Сайнс и поляк Якуб Пшигонский. Наш пилот Владимир Васильев занял четвертую строчку в финишном протоколе. "Сегодня были и дюны, и речка с камнями, и феш-феш. Перу в миниатюре - таким был первый спецучасток. Мы ехали не сломя голову, но достаточно быстро и все же осторожно. Надо привыкнуть к пескам, а в русле реки совсем прошли шагом, стараясь уберечь колеса от проколов", - цитирует Васильева его пресс-служба.

У мотоциклистов, по информации из Лимы, победу одержал еще один испанец - Хоан Барреда, а второе и третье призовые места поделили чилийский спортсмен Пабло Кинтанилья и американец Рики Брабек. А наши пилоты Анастасия Нифонтова и Дмитрий Агошков пока еще слишком далеки от призовых мест.

В категории квадроциклов первыми на финише оказались аргентинцы Николас Кавильяссо и Гонсалес Фериоли, а третье место досталось чеху Томашу Кубине.

Отвагу и мастерство проявили на этом этапе и латиноамериканские мастера на багги. Первое и второе места поделили бразилец Рейналдо Варела и чилиец Франциско Лопес. Российский пилот Сергей Карякин смог войти лишь в десятку лучших укротителей трассы.

Второй этап "Дакара-2019" стартует 8 января и пройдет между городами Писко и Сан Хуан де Маркона протяженностью в 553 км, а спецучасток составит уже 324 км.