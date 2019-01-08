В январе на заправках крупных нефтекомпаний начали расти цены на бензин и дизель, однако этот процесс будет ограничен соглашением правительства с нефтекомпаниями. Разрешенный рост составит 1,7 процента от декабрьского уровня.

Таким образом, литр Аи-92 в среднем по стране может подорожать на 71 копейку, литр Аи-95 - на 76 копеек, дизельное топливо ­- на 79 копеек. На некоторых сетевых заправках этот рост уже произошел, но не полностью, а в пределах полурубля.

Рост цен на АЗС в низкий сезон обусловлен тем, что с 1 января выросла базовая ставка НДС с 18 до 20 процентов. Эту нагрузку компании перекладывают по цепочке на конечного потребителя.

Чтобы компании не повысили цены чрезмерно, правительство подписало с ними соглашение, которое обязывает заправки держать ценник приемлемым. Суммарно по итогам наступившего года повышение цен должно вписаться в инфляцию, то есть повторения истории 2018 года, когда наблюдался галопирующий рост стоимости топлива, не будет.

Всего себестоимость литра бензина в 2019 году поднимется на 3,7 рубля, оценивает генеральный директор АО "РК Интегратор" Виктор Костюков.

Кроме повышения ставки НДС на цены оказывает влияние повышение акцизов, а также снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты в рамках завершения большого налогового маневра. Так, акциз за тонну автобензина пятого класса вырос в полтора раза - с 8213 рублей до 12 314 рублей, аналогичный рост по дизельному топливу - с 5665 рублей до 8541 рубля. Столь стремительным рост получился из-за того, что минувшим летом очередной этап повышения был пропущен. Более того, ставки даже понижали, чтобы цены на АЗС не росли.

Учитывая, что акцизы являются единственным источником формирования региональных дорожных фондов, не повысить их было невозможно. Чтобы автовладельцы не почувствовали столь же резкого роста цен, правительство ввело для нефтяников специальный демпфирующий (то есть сглаживающий) механизм, а также административно ограничило рост цен на заправках. За "хорошее поведение" нефтяники получат вычет с акциза на нефть, отправленную на переработку, при определенных условиях, среди которых, например, обеспечение внутреннего рынка топливом пятого экологического класса.

В наступившем году у правительства сохранилась возможность экстренно повышать таможенную пошлину на нефтепродукты, если цена нефти на мировом рынке вырастет за месяц более чем на 15 процентов. Это станет страховкой для потребителей, ведь тогда розничные цены на топливо не подскочат. Повышенную пошлину смогут вводить на полгода начиная с месяца, следующего за тем, когда резко выросла цена. В прошлом году правительство этот инструмент не использовало.