Минприроды объяснило ситуацию с вывозом мусора

Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в российских регионах совпал с периодом повышенной нагрузки на службы, которые занимаются вывозом и утилизацией мусора. Речь идет о продолжительных январских праздниках.

В соцсетях эта тема была весьма популярной. Особенно много нареканий и эмоций слышны из тех регионов, которые пользователи сетей называли проблемными. В Минприроде "Российской газете" прокомментировали ситуацию.

В настоящее время, сообщают в ведомстве, ответственные на местах за реализацию мероприятий по вхождению территории в новые условия системы обращения с ТКО находятся на связи с координаторами Минприроды России. В регионах действуют "горячие линии" для населения.

В Минприроды отметили, что сложности с вывозом мусора в период длинных праздников точечно есть в разных регионах. Это было всегда. И связывать с реформой возникшие проблемы не совсем корректно, считают в ведомстве.

Самарская область. Переход на новую систему обращения с ТКО здесь проходит в плановом порядке. За две недели до Нового года был введен тестовый режим. Работа по замене баков от предыдущих компаний на новые контейнеры проведена заблаговременно.

Транспортирование отходов по утвержденной территориальной схеме осуществляется в плановом порядке. По области работают более 300 единиц спецтехники, помимо этого, у регионального оператора есть своя техника для усиления компаний-перевозчиков и оперативного реагирования по заявкам.

Как сообщили в Минприроды, в Самаре за первые два дня работы (1 и 2 января) из 3186 контейнерных площадок замечания возникли по 81 адресу, что составляет 2,5 процента. Все заявки отрабатываются в максимально короткие сроки, по жалобам предоставляются фотоотчеты чистых площадок. Нарушений вывоза мусора по нормам СанПиН не зафиксировано, уверяют в Минприроде.

Нижегородская область. К началу 2019 года заключены соглашения с девяти региональными операторами по обращению с ТКО, которым установлены тарифы. Приняты нормативы накопления ТКО для жилых домовладений и для объектов инфраструктуры. Кроме того, указом губернатора установлена предельная плата для граждан не выше среднеобластной, а также к существующим льготникам добавлены две категории граждан.

Все региональные операторы составили реестры контейнерных площадок, разработали маршруты и графики вывоза ТКО, которые начали уже опробовать с 24 декабря 2018 года. В настоящее время весь вывоз ТКО (включая крупногабаритную фракцию) осуществляется региональными операторами. Для контроля качества предоставляемой услуги и оперативного реагирования в каждом муниципалитете созданы рабочие группы из представителей районных администраций, Минэкологии Нижегородской области, государственной жилищной инспекции Нижегородской области и регионального оператора. Для обратной связи с потребителями услуги создана горячая линия по ТКО, работающая в круглосуточном режиме.

Красноярский край. Здесь реформа находится на контроле у губернатора. Напряженные точки известны, говорят в Минприроде, ведется работа с регоператорами, очистку "проблемных" дворов планируют провести не позднее 8 января.

Тверская область. В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами область разбита на семь кластеров, региональный оператор по обращению с ТКО единый на всей территории области - ООО "Тверьспецавтохозяйство".

Перебои с вывозом отходов возникли на территории областного центра в городе Твери и вызваны заменой контейнеров (прежний поставщик услуг произвел изъятие своих емкостей). Сейчас, информирует Минприроды, на 753 контейнерных площадках установлено 2354 контейнера для населения, необходимо установить еще 411 контейнеров. Там, где их нет, временно установлены бункеры-накопители. Региональные власти обещают полное оснащение площадок до 20 января. Здесь тоже работает "горячая линия". Число обращений на нее снижается.

Волгоградская область. В Волгограде, по данным регоператора, до 8 января обеспечат зачистку проблемных площадок. Определено 300 площадок для усиленного вывоза мусора, составлен контрольный график. Полигоны работают без перебоев, объекты обработки ТКО готовы. Мониторинг ситуации ведется ежедневно.

Зачем нужна была реформа? Этот вопрос в соцсетях задают особенно часто. В Минприроды считают, что эта реформа нужна, в том числе, и для декриминализации отрасли. Фактически в России создается новая отрасль экономики и современная инфраструктура, предполагающая создание новых современных мусороперерабатывающих комплексов и полигонов, соответствующих всем мировым экологическим стандартам.

Минприроды неоднократно подчеркивало, что реформа очень сложная, переход потребует времени, и локальные проблемы неизбежны. Настоятельные рекомендации главам регионов и всем надзорным структурам о повышении уровня контроля за организацией вывоза мусора были даны заблаговременно с учетом особого периода повышенной нагрузки на контейнерные площадки в дни продолжительных январских праздников, когда объемы отходов потребления традиционно вырастают в разы.

Напомним, с 1 января 2019 года в России стартовала так называемая "мусорная реформа", которая должна кардинально изменить принципы и механизмы сбора, сортировки, переработки и утилизации мусора.