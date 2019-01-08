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08.01.2019 23:26
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

"Спартак" меняется

Москвичи расстаются с несколькими футболистами
Текст: Иван Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7759 (1)
Московский "Спартак" объявил состав на первый тренировочный сбор в Дубае. В списке 26 фамилий, но при этом нет нескольких футболистов, которые давно являлись игроками основного состава "красно-белых".

О расставании с полузащитником Александром Самедовым болельщики узнали еще три дня назад. Контракт, действовавший до конца сезона, был расторгнут по обоюдному согласию сторон. "Развод" оформили цивилизованно - игрок и клуб сказали друг другу на прощание теплые слова. А следующим клубом 34-летнего хавбека, скорее всего, станут "Крылья Советов".

Фото: FRANCK FIFE / AFP
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8 января аналогичную схему применили к болгарскому полузащитнику Ивелину Попову. Теперь он может искать новое место работы на правах свободного агента. "Мы расстаемся друзьями, и я сохраню самые прекрасные воспоминания о годах, проведенных в составе "красно-белых". "Спартак" навсегда останется в моем сердце", - сказал Попов в прощальном интервью клубному сайту.

Расторгнуты контракты с Романом Еременко, который так и не вписался в новую для себя команду и покидает ее уже через несколько месяцев, а также с защитником Марко Петковичем. Жано Ананидзе и Артем Тимофеев отправляются в аренду за игровой практикой. Куда - вопрос пока открытый. Примечательно, что на сбор с первой командой отправляется достаточно много футболистов из молодежной команды, а также новички Глушенков и Умяров, перешедшие в "Спартак" из клуба "Чертаново".

Отметим, что все эти изменения в составе связаны в первую очередь с приходом нового главного тренера Олега Кононова. В осенней части сезона он уже успел оценить возможности футболистов и определить для себя, кто ему нужен для дальнейшей работы. Те, кто в планы тренера не входит, теперь ищут новые команды.

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